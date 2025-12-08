В Україні зареєстровано понад 8800 видавництв: де найбільша концентрація бізнесу

В Україні станом на 30 листопада 2025 року зареєстровано 8820 суб'єктів видавничої справи, що свідчить про щомісячне зростання кількості учасників ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держкомітету телебачення і радіомовлення.

Повідомляється, що ці дані внесені до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

Серед загальної кількості зареєстрованих суб'єктів, більшість становлять юридичні особи (6447), тоді як фізичні особи-підприємці складають 2373 одиниці.

Розподіл за видами діяльності та регіонами

Значна частина суб'єктів (2372) зосереджена виключно на видавничій діяльності.

Водночас 674 суб'єкти займаються виготовленням, а 583 — розповсюдженням видавничої продукції. Решта зареєстрованих підприємців поєднують 2-3 види діяльності у цій сфері.

Найбільша концентрація видавців і книгорозповсюджувачів традиційно спостерігається у м. Києві (3330 осіб). Серед регіонів лідерами є Харківська (1061), Київська (491), Дніпропетровська (476) та Львівська (461) області.

Припинення діяльності

За весь час ведення Державного реєстру було припинено дію 1347 свідоцтв. При цьому лише 152 випадки були пов'язані з фактичним припиненням діяльності суб'єктів видавничої справи, а решта (1195) — із внесенням змін до самого реєстру.

Нагадаємо, лише протягом жовтня 2025 року до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції було внесено 27 нових юридичних та фізичних осіб.