В Украину вернули тела тысячи погибших

обмен телами
Фото: t.me/Koord_shtab

По результатам репатриационных мер 18 сентября в Украину из России вернули тела 1000 погибших граждан. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что в ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

Фото 2 — В Украину вернули тела тысячи погибших
Фото: t.me/Koord_shtab

Репатриация состоялась благодаря слаженной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, омбудсменов, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Координационный штаб поблагодарил Международный Комитет Красного Креста за содействие, а также военных, осуществляющих перевозку и передачу тел в соответствующие учреждения.

Напомним, по результатам проведенных репатриационных мероприятий 19 августа в Украину вернули тела 1000 погибших.

Автор:
Светлана Манько