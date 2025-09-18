Запланована подія 2

В Україну повернули тіла тисячі загиблих

Фото: t.me/Koord_shtab

За результатами репатріаційних заходів 18 вересня в Україну з Росії повернули тіла 1000 загиблих громадян. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Фото: t.me/Koord_shtab

Репатріація відбулася завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсменів, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Координаційний штаб подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також військовим, які здійснюють перевезення та передачу тіл до відповідних установ.

Нагадаємо, за результатами проведених репатріаційних заходів 19 серпня в Україну повернули тіла 1000 загиблих.

Автор:
Світлана Манько