Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,08

EUR

48,17

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,45

41,37

EUR

48,47

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україну повернули тіла тисячі загиблих

обмін тілами
Фото: t.me/Koord_shtab

За результатами репатріаційних заходів 19 серпня в Україну з Росії повернули тіла 1000 загиблих громадян. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в російському полоні. Вони були у списках «тяжкопоранених і важкохворих» полонених та повинні були бути обміняні в межах стамбульських домовленостей.

У відомстві наголошують, що російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян.

Також серед повернених тіл є оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Надалі тіла будуть ідентифіковані за допомогою експертиз, які проведуть правоохоронні органи та експертні установи МВС.

Репатріація відбулася завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсменів, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Координаційний штаб подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також військовим, які здійснюють перевезення та передачу тіл до відповідних установ.

Нагадаємо, за результатами проведених репатріаційних заходів 17 липня в Україну повернули тіла 1000 загиблих.

Автор:
Світлана Манько