В Україну повернули тіла тисячі загиблих

За результатами репатріаційних заходів 19 серпня в Україну з Росії повернули тіла 1000 загиблих громадян. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в російському полоні. Вони були у списках «тяжкопоранених і важкохворих» полонених та повинні були бути обміняні в межах стамбульських домовленостей.

У відомстві наголошують, що російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян.

Також серед повернених тіл є оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Надалі тіла будуть ідентифіковані за допомогою експертиз, які проведуть правоохоронні органи та експертні установи МВС.

Репатріація відбулася завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсменів, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Координаційний штаб подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також військовим, які здійснюють перевезення та передачу тіл до відповідних установ.

Нагадаємо, за результатами проведених репатріаційних заходів 17 липня в Україну повернули тіла 1000 загиблих.