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В Україну повернули тіла 1000 загиблих (ФОТО)
За результатами проведених репатріаційних заходів 17 липня в Україну повернули тіла 1000 загиблих. За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Надалі тіла будуть ідентифіковані за допомогою експертиз, які проведуть правоохоронні органи та експертні установи МВС.
Репатріація відбулася завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсменів, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.
Координаційний штаб подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також військовим, які здійснюють перевезення та передачу тіл до відповідних установ.
Нагадаємо, 14 червня Україна отримала від російської сторони тіла ще 1200 загиблих, які, за даними РФ, є українськими громадянами.