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В Україну повернули тіла 1000 загиблих (ФОТО)

обмін тілами
Фото: t.me/Koord_shtab

За результатами проведених репатріаційних заходів 17 липня в Україну повернули тіла 1000 загиблих. За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Фото 2 — В Україну повернули тіла 1000 загиблих (ФОТО)
Фото 3 — В Україну повернули тіла 1000 загиблих (ФОТО)
Фото 4 — В Україну повернули тіла 1000 загиблих (ФОТО)

Надалі тіла будуть ідентифіковані за допомогою експертиз, які проведуть правоохоронні органи та експертні установи МВС.

Репатріація відбулася завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсменів, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Координаційний штаб подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також військовим, які здійснюють перевезення та передачу тіл до відповідних установ.

Нагадаємо, 14 червня Україна отримала від російської сторони тіла ще 1200 загиблих, які, за даними РФ, є українськими громадянами.

Автор:
Світлана Манько