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В Украину вернули тела 1000 погибших (ФОТО)

обмен телами
Фото: t.me/Koord_shtab

По результатам проведенных репатриационных мероприятий 17 июля в Украину вернули тела 1000 погибших. По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Фото 2 — В Украину вернули тела 1000 погибших (ФОТО)
Фото 3 — В Украину вернули тела 1000 погибших (ФОТО)
Фото 4 — В Украину вернули тела 1000 погибших (ФОТО)

В дальнейшем тела будут идентифицированы с помощью экспертиз, проведенных правоохранительными органами и экспертными учреждениями МВД.

Репатриация состоялась благодаря слаженной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, омбудсменов, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Координационный штаб поблагодарил Международный Комитет Красного Креста за содействие, а также военных, осуществляющих перевозку и передачу тел в соответствующие учреждения.

Напомним, 14 июня Украина получила от российской стороны тела еще 1200 погибших, которые, по данным РФ, являются украинскими гражданами.

Автор:
Светлана Манько