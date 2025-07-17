В Украину вернули тела 1000 погибших (ФОТО)

По результатам проведенных репатриационных мероприятий 17 июля в Украину вернули тела 1000 погибших. По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В дальнейшем тела будут идентифицированы с помощью экспертиз, проведенных правоохранительными органами и экспертными учреждениями МВД.

Репатриация состоялась благодаря слаженной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, омбудсменов, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Координационный штаб поблагодарил Международный Комитет Красного Креста за содействие, а также военных, осуществляющих перевозку и передачу тел в соответствующие учреждения.

Напомним, 14 июня Украина получила от российской стороны тела еще 1200 погибших, которые, по данным РФ, являются украинскими гражданами.