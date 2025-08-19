В Украину вернули тела тысячи погибших

По результатам репатриационных мер 19 августа в Украину из России вернули тела 1000 погибших граждан. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену. Они были в списках «тяжелораненых и тяжелобольных» пленных и должны были быть обменены в рамках стамбульских договоренностей.

В ведомстве отмечают, что российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан.

Также среди возвращенных тел есть защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

В дальнейшем тела будут идентифицированы с помощью экспертиз, проведенных правоохранительными органами и экспертными учреждениями МВД.

Репатриация состоялась благодаря слаженной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, омбудсменов, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Координационный штаб поблагодарил Международный Комитет Красного Креста за содействие, а также военных, осуществляющих перевозку и передачу тел в соответствующие учреждения.

Напомним, по результатам проведенных репатриационных мероприятий 17 июля в Украину вернули тела 1000 погибших.