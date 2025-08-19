Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,08

EUR

48,17

--0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,37

EUR

48,47

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украину вернули тела тысячи погибших

обмен телами
Фото: t.me/Koord_shtab

По результатам репатриационных мер 19 августа в Украину из России вернули тела 1000 погибших граждан. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену. Они были в списках «тяжелораненых и тяжелобольных» пленных и должны были быть обменены в рамках стамбульских договоренностей.

В ведомстве отмечают, что российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан.

Также среди возвращенных тел есть защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

В дальнейшем тела будут идентифицированы с помощью экспертиз, проведенных правоохранительными органами и экспертными учреждениями МВД.

Репатриация состоялась благодаря слаженной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, омбудсменов, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Координационный штаб поблагодарил Международный Комитет Красного Креста за содействие, а также военных, осуществляющих перевозку и передачу тел в соответствующие учреждения.

Напомним, по результатам проведенных репатриационных мероприятий 17 июля в Украину вернули тела 1000 погибших.

Автор:
Светлана Манько