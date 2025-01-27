В Харькове открыли вторую подземную школу (ФОТО)

27 января в Харькове открыли вторую подземную школу, где учится 750 детей. Когда будет завершена вторая очередь строительства, учебное заведение примет почти тысячу учеников.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что очно в Харькове сейчас могут учиться около 6 тысяч детей, что составляет 8% от имеющихся в городе.

По словам Терехова, он контролировал каждый этап строительства новой подземной школы.

"Мы продумали все до мелочей: сделали классы более просторными, коридоры — шире, обустроили инклюзивную и ресурсные комнаты, чтобы было удобно и детям, и учителям. Но есть что-то важнее цифр и технических решений — это атмосфера. Сегодня один мальчик сказал: «Здесь лучше, чем дома». Сначала я не понял, как это можно. воспринимать. Но потом осознал, что, пожалуй, это все-таки самая высокая похвала.

Он добавил, что в заведении учатся дети, которые уже заканчивают начальную школу, но видят друг друга вживую впервые.

"Ковод и война забрали у них возможность нормальной учебы. Поэтому это и радостно, и грустно... Но самое важное, что теперь они вместе", — подчеркнул Терехов.

Он заверил, что школа построена по самым высоким стандартам безопасности благодаря финансированию от правительства Тайваня и поддержке международных партнеров.

"Мы продолжаем работать над расширением сети таких безопасных пространств. В подземных школах и метро сейчас учатся более 6 тысяч детей. И каждый наш шаг — это об их безопасности, развитии, образовании. Об их мечтах и будущем, которое мы не имеем права им не дать", — подытожил мэр Харькова.

Заметим, в Харьковской области идет строительство шести подземных школ. Еще 16 таких проектов находятся в стадии разработки.

Обучение под землей

Первую в Украине подземную школу начали строить в поселке Коротичи под Харьковом. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.

Кроме того, во время тревог это укрытие будет способно вместить людей из соседнего детсада, офисов и других заведений. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Кроме этого, по сообщению Радио Свобода, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что школу под землей построили и в Индустриальном районе Харькова. Помещение образовательного учреждения имеет 20 классных комнат, здесь смогут учиться 600 детей. Еще одну такую школу хотят построить в одном из центральных районов города.

Также в Харькове в сентябре начали работать классы по обучению школьников в метрополитене. Всего оборудованы кабинеты для занятий 60 классов. На станции метро детей в сопровождении педагога будет подвозить школьный автобус (в городе для этого разработали 34 маршрута).

Кроме того, под землей в Харькове учатся не только школьники, но и дошкольники. В детский сад в метро уже записали 650 детей.

А в мае в Люботине Харьковской области начала работу в тестовом режиме первая подземная школа с укрытием высшего класса безопасности, рассчитанная на 400 человек.