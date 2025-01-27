У Харкові відкрили другу підземну школу (ФОТО)

27 січня у Харкові відкрили другу підземну школу, де вже навчається 750 дітей. Коли буде завершена друга черга будівництва, заклад освіти прийме майже тисячу учнів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що очно у Харкові зараз можуть навчатися близько 6 тисяч дітей, що становить 8% від наявних у місті.

За словами Терехова, він контролював кожен етап будівництва нової підземної школи.

"Ми продумали все до дрібниць: зробили класи просторішими, коридори - ширшими, облаштували інклюзивну та ресурсні кімнати, щоб було зручно і дітям, і вчителям. Але є щось важливіше за цифри й технічні рішення - це атмосфера. Сьогодні один хлопчик сказав: «Тут краще, ніж удома». Спочатку я не зрозумів, як це можна сприймати. Але потім усвідомив, що, мабуть, це все ж таки найвища похвала. Значить, ми створили місце, де діти почуваються захищеними й щасливими", - наголосив мер.

Він додав, що у закладі навчаються діти, які вже закінчують початкову школу, але бачать одне одного наживо вперше.

"Ковід і війна забрали у них можливість нормального навчання. Тому це і радісно, і сумно... Але найважливіше, що тепер вони разом", - підкреслив Терехов.

Він запевнив, що школа побудована за найвищими стандартами безпеки завдяки фінансуванню від уряду Тайваню та підтримці міжнародних партнерів.

"Ми продовжуємо працювати над розширенням мережі таких безпечних просторів. У підземних школах і метро зараз навчаються понад 6 тисяч дітей. І кожен наш крок - це про їхню безпеку, розвиток, освіту. Про їхні мрії й майбутнє, яке ми не маємо права їм не дати", - підсумував мер Харкова.

Зауважимо, у Харківській області триває будівництво шести підземних шкіл. Ще 16 таких проєктів перебувають на стадії розробки.

Навчання під землею

Нагадаємо, що першу в Україні підземну школу почали будувати у селищі Коротичі під Харковом. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.

Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів. Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300.

Окрім цього, за повідомленням Радіо Свобода, міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що школу під землею побудували і в Індустріальному районі Харкова. Приміщення освітнього закладу має 20 класних кімнат, тут зможуть навчатися 600 дітей. Ще одну таку школу хочуть збудувати в одному з центральних районів міста.

Також у Харкові у вересні почали працювати класи для навчання школярів у метрополітені. Всього облаштовано кабінети для занять 60 класів. На станції метро дітей у супроводі педагога підвозитиме шкільний автобус (у місті для цього розробили 34 маршрути).

Окрім того, під землею у Харкові навчаються не лише школярі, а й дошкільнята. До дитячого садка в метро вже записали 650 дітей.

А в травні у Люботині Харківської області розпочала роботу в тестовому режимі перша підземна школа з укриттям найвищого класу безпеки, що розраховане на 400 людей.