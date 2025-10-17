В Харькове планируют построить две станции метро и подземное депо: начинаются тендерные процедуры

Харьков начинает тендерные процедуры строительства двух станций метро и подземного депо и закупку подвижного состава.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает "Укринформ".

По его словам, город не останавливает развитие транспортной инфраструктуры даже во время войны.

"Мы разработали проектно-сметную документацию, сейчас входим в тендерные процедуры по закупке подвижного состава метрополитена, а также строительству уже под землей депо. Кроме этого, две станции метрополитена”, – заметил Терехов на встрече глав общин Харьковской области.

Он рассказал, что недавно встречался с представителями Европейского инвестиционного банка, который является сокредитором проекта.

"Я доказывал, что если мы не будем восстанавливать, если мы не будем восстанавливать, если мы только прекратим финансирование таких инфраструктурных проектов, – все, точка. Люди будут видеть нашу несостоятельность. И я хочу сказать, что мы доказали, что это нужно, и они приняли соответствующие решения на уровне Европейского Союза, потому что они дают гарантию".

По информации городского совета Харькова, проект реализуется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (160 млн. евро) и Европейского инвестиционного банка (160 млн. евро).

В Харькове продолжат строить метрополитен

Терехов заявлял, что строительство третьей линии метрополитена будет происходить даже во время войны, и предоставившие кредит финансовые институты поддерживают эту позицию.

Как тогда отмечалось, на развитие коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" Евробанк предоставил городу кредит в размере 320 миллионов евро.

Эти средства были выделены на строительство двух новых станций Алексеевской линии — "Державинская" и "Одесская" — а также закупку 85 единиц подвижного состава.

Сообщалось, что Харьков получит из государственного бюджета на строительство Алексеевской линии более 722 миллионов гривен.

"Мы сменили одну вещь в планах — электродепо будет не наземное, а подземное. Это удорожание проекта, но наши партнеры вместе с нами пошли на это. Будем обязательно строить — это очень целесообразно. Много пострадало находившихся на поверхности поездов метрополитена, из-за российских обстрелов. электроэнергии. Поэтому будем строить. Ничего не останавливаем. рассказывал Терехов.