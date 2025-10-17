У Харкові планують побудувати дві станції метро та підземне депо: розпочинаються тендерні процедури

Харків розпочинає тендерні процедури на будівництво двох станцій метро та підземного депо та закупівлю рухомого складу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає "Укрінформ".

За його словами, місто не зупиняє розвиток транспортної інфраструктури навіть під час війни.

"Ми розробили проєктно-кошторисну документацію, зараз входимо в тендерні процедури щодо закупівлі рухомого складу метрополітену, а також будівництва вже під землею депо. Крім цього, дві станції метрополітену”, – зауважив Терехов.

Він розповів, що нещодавно мав зустріч із представниками Європейського інвестиційного банку, який є співкредитором проєкту.

"Я доводив, що якщо ми не будемо відновлювати, якщо ми не будемо відбудовувати, якщо ми тільки припинимо фінансування таких інфраструктурних проєктів, – все, крапка. Люди будуть бачити нашу неспроможність. І я хочу сказати, що ми довели, що це потрібно, і вони ухвалили відповідні рішення на рівні Європейського Союзу, бо вони дають гарантію", – підкреслив Терехов.

За інформацією міської ради Харкова, проєкт реалізується за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (160 млн євро) та Європейського інвестиційного банку (160 млн євро).

У Харкові продовжать будувати метрополітен

Терехов заявляв, що будівництво третьої лінії метрополітену відбуватиметься навіть під час війни, і фінансові інституції, що надали кредит, підтримують цю позицію.

Як тоді зазначалося, на розвиток комунального підприємства "Харківський метрополітен" Євробанк надав місту кредит розміром в 320 мільйонів євро.

Ці кошти, зокрема, були виділені на будівництво двох нових станцій Олексіївської лінії — "Державінська" та "Одеська" — а також закупівлю 85 одиниць рухомого складу.

Повідомлялося, що Харків отримає з державного бюджету на зазначене будівництво Олексіївської лінії понад 722 мільйони гривень.

"Ми змінили одну річ у планах — електродепо буде не наземне, а підземне. Це здорожчання проєкту, але наші партнери разом з нами пішли на це. Будемо обов'язково будувати — це дуже доцільно. Багато постраждало потягів метрополітену, які перебували на поверхні, через російські обстріли. Тому нам також потрібен і рухомий склад, він дуже зовсім іншим, аніж був, з урахуванням економії електроенергії. Тому будемо будувати. Нічого не зупиняємо. Є зацікавлені іноземні підприємства, які хочуть будувати і будуть будувати, якщо виграють тендер", - розповідав Терехов.