ВАКС избрал нового председателя суда и его заместителя

Главой ВАКС стал Игорь Строгий

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда 25 марта 2026 года избрало новое руководство учреждения. Главой ВАКС стал Игорь Строгий, а его заместителем – Дмитрий Михайленко.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ВАКС.

Строгий будет занимать должность в течение трех лет. На этом посту он сменил Веру Михайленко, возглавлявшую суд с 2023 года.

Игорь Строгий является судьей ВАКС с момента начала работы суда в 2019 году. До этого, с 2012 года, он работал судьей Шаргородского районного суда Винницкой области, а раньше юрисконсультом.

Дмитрий Михайленко, избранный заместителем председателя суда, также работает в ВАКС с 2019 года и является судьей Апелляционной палаты. До назначения он занимался адвокатской деятельностью.

Председатель Высшего антикоррупционного суда избирается сроком три года решением собрания судей.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы давлении на Высший антикоррупционный суд. В частности, Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования коррупции в правоохранительных органах и судах якобы упрекает главу Высшего антикоррупционного суда Веру Михайленко запросами, которые выходят за пределы ее полномочий и не входят в компетенцию ВСК.

Автор:
Татьяна Гойденко