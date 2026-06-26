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Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 26 июня
По состоянию на 26 июня 2026 года в Украине цены на огурцы пошли вверх. Среди овощей борщового набора подорожала молодая капуста. В то же время, цены на картофель, лук и морковь не изменились.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 26 июня:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|13-17 грн
|+ 0 %
|Картофель молодой
|13-45 грн
|-16,67%
|Лук
|16-18 грн
|+ 0 %
|Морковь
|30-35 грн
|+ 0 %
|Капуста молодая
|23-28 грн
|+ 13,64 %
|Помидоры
|63-85 грн
|+ 0 %
|Огурцы
|25-30 грн
|+17,39%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый а молодой картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|дешевое и помидоры
Какие овощи подешевели больше всего
Цены на старый картофель, как и на прошлой неделе, находятся в пределах 13-17 грн/кг, а молодой картофель подешевел на 16,67% до 13-45 грн/кг. В целом стоимость картофеля на украинском рынке сейчас на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Цены на свеклу, кабачки, помидоры, прошлогоднюю морковь и лук не изменились. Цветная капуста подешевела на 22,08% до 58-65 грн/кг.
В то же время, на 13,64% выросла стоимость ранней белокочанной капусты до 23-28 грн/кг. Массовый сбор капусты средних и среднепоздних сортов еще не начался. Текущая стоимость капусты урожая 2026 года в среднем на 20% выше, чем в аналогичный период конца июня прошлого года.
Также пошли вверх цены на огурцы. Два дня назад овощи продавали по 20–25 грн/кг, а сейчас его цена выросла до 25-30 грн/кг.
Прогноз цен
В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.
Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.
К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влекущее средние цены вверх.