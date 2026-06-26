Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 26 июня

По состоянию на 26 июня 2026 года в Украине цены на огурцы пошли вверх. Среди овощей борщового набора подорожала молодая капуста. В то же время, цены на картофель, лук и морковь не изменились.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 26 июня:

Овощи Цена Смена Картофель 1 3 -1 7 грн + 0 % Картофель молодой 1 3 -45 грн -16,67% Лук 16-18 грн + 0 % Морковь 30 -35 грн + 0 % Капуста молодая 23 -28 грн + 13,64 % Помидоры 63 - 85 грн + 0 % Огурцы 25 - 30 грн +17,39%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

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Какие овощи подешевели больше всего

Цены на старый картофель, как и на прошлой неделе, находятся в пределах 13-17 грн/кг, а молодой картофель подешевел на 16,67% до 13-45 грн/кг. В целом стоимость картофеля на украинском рынке сейчас на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на свеклу, кабачки, помидоры, прошлогоднюю морковь и лук не изменились. Цветная капуста подешевела на 22,08% до 58-65 грн/кг.



В то же время, на 13,64% выросла стоимость ранней белокочанной капусты до 23-28 грн/кг. Массовый сбор капусты средних и среднепоздних сортов еще не начался. Текущая стоимость капусты урожая 2026 года в среднем на 20% выше, чем в аналогичный период конца июня прошлого года.

Также пошли вверх цены на огурцы. Два дня назад овощи продавали по 20–25 грн/кг, а сейчас его цена выросла до 25-30 грн/кг.

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влекущее средние цены вверх.