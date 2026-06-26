Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 26 червня

Станом на 26 червня 2026 року в Україні ціни на огірки пішли вгору. Серед овочів борщового набору подорожчала молода капуста. Водночас ціни на картоплю, цибулю та моркву не змінилися.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 26 червня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 1 3 -1 7 грн + 0 % Картопля молода 1 3 -45 грн -16,67% Цибуля 16-18 грн + 0 % Морква 30 -35 грн + 0 % Капуста молода 23 -28 грн + 13,64 % Помідори 63 - 85 грн + 0 % Огірки 25 - 30 грн +17,39%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевш а молода картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевш і помідори

Які овочі подешевшали найбільше

Ціни на стару картоплю, як і минулого тижня, перебувають у межах 13-17 грн/кг, а молода картопля подешевшала на 16,67% до 13-45 грн/кг. Загалом вартість картоплі на українському ринку зараз на 10% нижча, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на буряки, кабачки, помідори, торішню моркву та цибулю не змінилися. Цвітна капуста подешевшала на 22,08% до 58-65 грн/кг.



Водночас на 13,64% зросла вартість ранньої білокачанної капусти до 23-28 грн/кг. Масове збирання капусти середніх та середньопізніх сортів ще не розпочалося. Поточна вартість капусти врожаю 2026 року є в середньому на 20% вищою, ніж в аналогічний період кінця червня минулого року.

Також пішли вгору ціни на огірки. Два дні тому овоч продавали по 20–25 грн/кг, а зараз його ціна зросла до 25-30 грн/кг.

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.