ВАКС обрав нового голову суду та його заступника

Головою ВАКС став Ігор Строгий

Збори суддів Вищого антикорупційного суду 25 березня 2026 року обрали нове керівництво установи. Головою ВАКС став Ігор Строгий, а його заступником — Дмитро Михайленко.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ВАКС.

Строгий обійматиме посаду протягом трьох років. На цій посаді він змінив Віру Михайленко, яка очолювала суд із 2023 року.

Ігор Строгий є суддею ВАКС із моменту початку роботи суду у 2019 році. До цього, з 2012 року, він працював суддею Шаргородського районного суду Вінницької області, а раніше — юрисконсультом.

Дмитро Михайленко, якого обрали заступником голови суду, також працює у ВАКС із 2019 року та є суддею Апеляційної палати. До призначення він займався адвокатською діяльністю.

Голова Вищого антикорупційного суду обирається строком на три роки рішенням зборів суддів.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про, нібито, тиск на Вищий антикорупційний суд. Зокрема, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування корупції у правоохоронних органах та судах буцімто закидує голову Вищого антикорупційного суду Віру Михайленко запитами, що виходять за межі її повноважень і не належать до компетенції ТСК.

Автор:
Тетяна Гойденко