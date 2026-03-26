ВАКС обрав нового голову суду та його заступника
Збори суддів Вищого антикорупційного суду 25 березня 2026 року обрали нове керівництво установи. Головою ВАКС став Ігор Строгий, а його заступником — Дмитро Михайленко.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на ВАКС.
Строгий обійматиме посаду протягом трьох років. На цій посаді він змінив Віру Михайленко, яка очолювала суд із 2023 року.
Ігор Строгий є суддею ВАКС із моменту початку роботи суду у 2019 році. До цього, з 2012 року, він працював суддею Шаргородського районного суду Вінницької області, а раніше — юрисконсультом.
Дмитро Михайленко, якого обрали заступником голови суду, також працює у ВАКС із 2019 року та є суддею Апеляційної палати. До призначення він займався адвокатською діяльністю.
Голова Вищого антикорупційного суду обирається строком на три роки рішенням зборів суддів.
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про, нібито, тиск на Вищий антикорупційний суд. Зокрема, Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування корупції у правоохоронних органах та судах буцімто закидує голову Вищого антикорупційного суду Віру Михайленко запитами, що виходять за межі її повноважень і не належать до компетенції ТСК.