ВАКС конфисковал активы белорусского "Гомсельмаша": предприятие помогало РФ производить "Шахеды"

27 октября 2025 г. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины полностью удовлетворил иск Министерства юстиции, приняв решение о применении санкции к белорусскому государственному предприятию ОАО "Гомсельмаш".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минюста.

На основании закона Украины "О санкциях" в доход государства взысканы корпоративные права "Гомсельмаша" в трех украинских компаниях:

ООО "Торговый дом "Гомсельмаш-Украина";

ООО "Торговый дом МТЗ-Беларусь-Украина";

ООО "Луч-Юг".

Кроме того, решением суда конфискованы имущественные права на торговые марки белорусского холдинга.

Причина конфискации

ОАО "Гомсельмаш" является управляющей компанией холдинга "Гомсельмаш". Дочерние компании этого холдинга были вовлечены в производство комплектующих для боеприпасов и, самое главное, для дронов-камикадзе под названием "Герань-2" (Shahed-136). Эти дроны Беларусь производит по заказу предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Решение ВАКС вступит в силу по истечении срока апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня составления полного решения.

О "Гомсельмаше "

"Гомсельмаш" - это белорусский холдинг, являющийся одним из мировых лидеров в производстве сельскохозяйственной техники, в частности зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, а также другой сельхозтехники, такой как картофеле-, свеклоуборочные комбайны, жатки, косилки и т.д. Компания основана в 1930 году в Гомеле и самостоятельно производит ключевые детали и узлы для своей продукции .

В мае 2023 Украина ввела санкции против "Гомсильмаша" и Гомельского завода литья и нормалей, с августа 2024 года предприятие находится в санкционном списке Канады.

