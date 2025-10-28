ВАКС конфіскував активи білоруського "Гомсельмашу": підприємство допомагало РФ виробляти "Шахеди"

27 жовтня 2025 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України повністю задовольнив позов Міністерства юстиції, ухваливши рішення про застосування санкції до білоруського державного підприємства ВАТ "Гомсельмаш".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінюсту.

На підставі закону України "Про санкції" в дохід держави стягнено корпоративні права "Гомсельмашу" у трьох українських компаніях:

ТОВ "Торговий дім "Гомсельмаш-Україна";

ТОВ "Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна";

ТОВ "Промінь-Юг".

Крім того рішенням суду конфісковано майнові права на торговельні марки білоруського холдингу.

Причина конфіскації

ВАТ "Гомсельмаш" є керуючою компанією холдингу "Гомсельмаш". Дочірні компанії цього холдингу були залучені до виробництва комплектуючих для боєприпасів та, найголовніше, для дронів-камікадзе під назвою "Герань-2". Ці дрони Білорусь виготовляє на замовлення підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Рішення ВАКС набуде чинності після закінчення терміну на апеляційне оскарження. Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п’яти днів з дня складення повного рішення.

Про "Гомсельмаш "

"Гомсельмаш" — це білоруський холдинг, що є одним із світових лідерів у виробництві сільськогосподарської техніки, зокрема зернозбиральних та кормозбиральних комбайнів, а також іншої сільгосптехніки, такої як картопле-, бурякозбиральні комбайни, жатки, косарки тощо. Компанія заснована у 1930 році в Гомелі і самостійно виробляє ключові деталі та вузли для своєї продукції.

У травні 2023 року Україна ввела санкції проти "Гомсільмашу" та Гомельського заводу лиття та нормалей, із серпня 2024 року підприємство знаходиться у санкційному списку Канади.

