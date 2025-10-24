ВАКС стягнув активи ексміністра Захарченка в дохід держави

24 жовтня 2025 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції щодо застосування санкцій проти колишнього міністра внутрішніх справ та ексголови Державної податкової служби Віталія Захарченка.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінʼюст.

Його активи було стягнуто в дохід держави. До списку активів увійшли шість об’єктів нерухомості, зокрема дві квартири в Києві, корпоративні права та кошти на банківських рахунках.

Віталій Захарченко обіймав посаду голови Державної податкової служби у 2010–2011 роках, а у 2011–2014 роках — міністра внутрішніх справ. Саме за його наказом 20 лютого 2014 року співробітники МВС застосували вогнепальну зброю проти активістів Євромайдану.

Після Революції гідності Захарченко втік до Росії, де розпочав інформаційне сприяння збройній агресії РФ проти України та окупації її території.

Нині він публічно виправдовує повномасштабне вторгнення, глорифікує осіб, причетних до агресії, та підтримує політику держави-агресора щодо невизнання права українського народу на самоідентифікацію і самовизначення.

Зазначається, що рішення суду ще не набрало законної сили. Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС протягом п’яти днів з моменту публікації повного тексту рішення.

Нагадаємо, у липні Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на відбір управителя для арештованих гаражів у центрі Києва, які пов’язують із колишнім міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком.

В жовтні АРМА почало шукати управителя на арештоване майно Захарченка. Серед активів: елітні маєтки, земельні ділянки та квартири в центрі Києва.