ВАКС частково стягнув в дохід держави активи колишнього нардепа від Партії регіонів
2 жовтня Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила скаргу Міністерства юстиції у справі про санкції проти Володимира Олійника. У дохід держави стягнуто нерухомість, судно та корпоративні права колишнього депутата Партії регіонів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мін’юст.
В дохід держави стягнуто:
- 6 об’єктів нерухомого майна в місті Черкаси;
- 1 об’єкт нерухомості у Київській області;
- самохідне моторне прогулянкове судно;
- частку корпоративних прав у ТОВ "Е.С.П. Технології".
Постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили негайно після проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.
Відомо, що Володимир Олійник — колишній народний депутат України VII скликання від Партії регіонів. Він є одним із засновників організації антиукраїнського спрямування "Комітет спасіння України" та активно бере участь у російських пропагандистських програмах, зокрема в ефірах "Вечір с Владіміром Соловьевим" і ток-шоу телеканалу "Звезда". У своїх виступах Олійник публічно підтримує та поширює російські пропагандистські наративи, спрямовані на дискредитацію України.
Додамо, що кілька днів тому Міністерство юстиції звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування санкцій до ще одного колишнього депутата Харківської міської ради від Партії регіонів Костянтина Кеворкяна.