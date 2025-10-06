Запланована подія 2

ВАКС частково стягнув в дохід держави активи колишнього нардепа від Партії регіонів

суд, молоток
Володимир Олійник — колишній народний депутат України VII скликання від Партії регіонів / Depositphotos

2 жовтня Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила скаргу Міністерства юстиції у справі про санкції проти Володимира Олійника. У дохід держави стягнуто нерухомість, судно та корпоративні права колишнього депутата Партії регіонів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мін’юст.

В дохід держави стягнуто:

  • 6 об’єктів нерухомого майна в місті Черкаси;
  • 1 об’єкт нерухомості у Київській області;
  • самохідне моторне прогулянкове судно;
  • частку корпоративних прав у ТОВ "Е.С.П. Технології".

Постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили негайно після проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Відомо, що Володимир Олійник — колишній народний депутат України VII скликання від Партії регіонів. Він є одним із засновників організації антиукраїнського спрямування "Комітет спасіння України" та активно бере участь у російських пропагандистських програмах, зокрема в ефірах "Вечір с Владіміром Соловьевим" і ток-шоу телеканалу "Звезда". У своїх виступах Олійник публічно підтримує та поширює російські пропагандистські наративи, спрямовані на дискредитацію України.

Додамо, що кілька днів тому Міністерство юстиції звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування санкцій до ще одного колишнього депутата Харківської міської ради від Партії регіонів Костянтина Кеворкяна.

Автор:
Тетяна Гойденко