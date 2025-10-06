ВАКС частично взыскал в доход государства активы бывшего нардепа от Партии регионов

2 октября Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила жалобу Министерства юстиции по делу о санкциях против Владимира Олейника. В доход государства взыскана недвижимость, судно и корпоративные права бывшего депутата Партии регионов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минюст.

В доход государства взыскано:

6 объектов недвижимого имущества в городе Черкассы;

1 объект недвижимости в Киевской области;

самоходное моторное прогулочное судно;

долю корпоративных прав в ООО "Э.С.П. Технологии".

Постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу немедленно после провозглашения и не подлежит обжалованию в порядке.

Известно, что Владимир Олейник – бывший народный депутат Украины VII созыва от Партии регионов. Он является одним из основателей организации антиукраинского направления "Комитет спасения Украины" и активно участвует в российских пропагандистских программах, в частности, в эфирах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и ток-шоу телеканала "Звезда". В своих выступлениях Олийнык публично поддерживает и распространяет российские пропагандистские нарративы, направленные на дискредитацию Украины.

Добавим, что несколько дней назад Министерство юстиции обратилось к Высшему антикоррупционному суду с иском о применении санкций к еще одному бывшему депутату Харьковского городского совета от Партии регионов Константину Кеворкяну.