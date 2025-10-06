- Категория
ВАКС частично взыскал в доход государства активы бывшего нардепа от Партии регионов
2 октября Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила жалобу Министерства юстиции по делу о санкциях против Владимира Олейника. В доход государства взыскана недвижимость, судно и корпоративные права бывшего депутата Партии регионов.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минюст.
В доход государства взыскано:
- 6 объектов недвижимого имущества в городе Черкассы;
- 1 объект недвижимости в Киевской области;
- самоходное моторное прогулочное судно;
- долю корпоративных прав в ООО "Э.С.П. Технологии".
Постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу немедленно после провозглашения и не подлежит обжалованию в порядке.
Известно, что Владимир Олейник – бывший народный депутат Украины VII созыва от Партии регионов. Он является одним из основателей организации антиукраинского направления "Комитет спасения Украины" и активно участвует в российских пропагандистских программах, в частности, в эфирах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и ток-шоу телеканала "Звезда". В своих выступлениях Олийнык публично поддерживает и распространяет российские пропагандистские нарративы, направленные на дискредитацию Украины.
Добавим, что несколько дней назад Министерство юстиции обратилось к Высшему антикоррупционному суду с иском о применении санкций к еще одному бывшему депутату Харьковского городского совета от Партии регионов Константину Кеворкяну.