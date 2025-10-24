ВАКС взыскал активы эксминистра Захарченко в доход государства

24 октября 2025 года Высший антикоррупционный суд принял решение об удовлетворении иска Министерства юстиции о применении санкций против бывшего министра внутренних дел и экс-главы Государственной налоговой службы Виталия Захарченко.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минюст.

Его активы были взысканы в доход государства. В список активов вошли шесть объектов недвижимости, в том числе две квартиры в Киеве, корпоративные права и средства на банковских счетах.

Виталий Захарченко занимал должность главы Государственной налоговой службы в 2010-2011 годах, а в 2011-2014 годах - министра внутренних дел. Именно по его приказу 20 февраля 2014 года сотрудники МВД применили огнестрельное оружие против активистов Евромайдана.

После революции Достоинства Захарченко бежал в Россию, где начал информационное содействие вооруженной агрессии РФ против Украины и оккупации ее территории.

Сейчас он публично оправдывает полномасштабное вторжение, глорифицирует лиц, причастных к агрессии, и поддерживает политику государства-агрессора по поводу непризнания права украинского народа на самоидентификацию и самоопределение.

Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу. Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение пяти дней с момента публикации полного текста решения.

Напомним, в июле Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс на отбор управляющего для арестованных гаражей в центре Киева, которые связывают с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко.

В октябре АРМА начало искать управляющего на арестованное имущество Захарченко. Среди активов элитные поместья, земельные участки и квартиры в центре Киева.