ВАКС взыскал активы сенатора РФ Калашника в пользу государства

5 сентября 2025 г. Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции относительно взыскания активов сенатора совета федерации РФ Сергея Калашника. Это уже второе решение суда по делам против политика.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство юстиции.

Калашник является действующим сенатором исполнительного органа Костромской области. Как член совета федерации РФ он голосовал за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР", а после начала полномасштабного вторжения - за законы, легализующие аннексию территорий Украины.

Кроме политической деятельности Калашник осуществлял поставки компонентов для автомобильных двигателей в РФ, которые использовались в военно-промышленном комплексе для производства военной техники.

Решением ВАКС в доход государства взысканы права требования к предприятию ООО " Мотордеталь-Конотоп " на сумму свыше 95 млн грн, принадлежащих Калашнику как контролеру компании-нерезидента.

В настоящее время длится срок для апелляционного обжалования. Ответчики и третьи лица могут подать апелляционную жалобу в течение пяти дней с момента опубликования полного текста решения на сайте Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, в 2023 году Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать в доход государства 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь-Конотоп", принадлежавшее сенатору совета федерации РФ Сергею Калашникову. С тех пор предприятие находится в управлении ФГИУ, который принимает меры по его подготовке к реализации.

По данным СБУ, до полномасштабного вторжения в РФ продукцию украинского завода российский сенатор Калашников поставлял для нужд российского военно-промышленного комплекса. В частности, уникальные комплектующие завода конотопа были необходимы россиянам для производства собственных военных кораблей.

Напомним, в сентябре 2024 года Фонд государственного имущества принял решение о приватизации завода "Мотордеталь-Конотоп". Стартовая цена была определена на уровне 278,5 млн. грн. Вырученные средства планируется отнести в государственный бюджет и направить в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.