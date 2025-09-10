Запланована подія 2

Новини
ВАКС стягнув активи сенатора РФ Калашника на користь держави

5 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції щодо стягнення активів сенатора ради федерації РФ Сергія Калашника. Це вже друге рішення суду у справах проти політика.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство юстиції.

Калашник є діючим сенатором від виконавчого органу Костромської області. Як член ради федерації РФ, він голосував за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР", а після початку повномасштабного вторгнення — за закони, що легалізують анексію територій України.

Окрім політичної діяльності, Калашник здійснював постачання компонентів для автомобільних двигунів до РФ, які використовувалися у військово-промисловому комплексі для виробництва військової техніки.

Рішенням ВАКС у дохід держави стягнуто права вимоги до підприємства ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" на суму понад 95 млн грн, які належать Калашнику як контролеру компанії-нерезидента.

Наразі триває строк для апеляційного оскарження. Відповідачі та треті особи можуть подати апеляційну скаргу протягом п’яти днів з моменту опублікування повного тексту рішення на сайті Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, у 2023 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути в дохід держави 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", яке належало сенатору ради федерації РФ Сергію Калашникову. Відтоді підприємство перебуває в управлінні ФДМУ, який вживає заходів для його підготовки до реалізації.

За даними СБУ, до повномасштабного вторгнення РФ продукцію українського заводу російський сенатор Калашников постачав для потреб російського військово-промислового комплексу. Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Фонд державного майна ухвалив рішення про приватизацію заводу “Мотордеталь-Конотоп”. Стартова ціна була визначена на рівні 278,5 млн грн.  Виручені кошти планується зарахувати до державного бюджету та спрямувати у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Автор:
Тетяна Гойденко