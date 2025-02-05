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Великобритания предоставит Украине 55 миллионов фунтов стерлингов: на что направят средства
Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине на 55 миллионов фунтов стерлингов (68,9 млн долларов). Поддержка включает гуманитарную, экономическую и энергетическую сферы, укрепляя партнерство между двумя странами.
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Ключевые направления помощи
3 миллиона фунтов стерлингов будут направлены на поставку украинского зерна и продовольствия в Сирию через Всемирную продовольственную программу ООН. Это поможет наиболее уязвимым категориям населения, в то время как Россия использует захваченное украинское зерно для поддержки режима Башара Асада.
17 миллионов фунтов стерлингов пойдут на развитие энергетической устойчивости Украины. Великобритания откроет конкурс InnovateUkraine, который привлечет британские и украинские компании к разработке инновационных энергетических решений.
10 миллионов фунтов стерлингов помогут поддержать малый и средний бизнес Украины в рамках программы экономического обновления.
25 миллионов фунтов стерлингов будет выделено на укрепление социальных услуг в Украине, в том числе для помощи женщинам, детям, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям населения.
Общая сумма британской помощи Украине с начала полномасштабного вторжения превысила 977 миллионов фунтов стерлингов, включая гуманитарную поддержку, экономические инициативы и военную помощь. Великобритания продолжает укреплять партнерство с Украиной, в частности, через 100-летнюю программу стратегического сотрудничества.
Кроме того, Великобритания предоставляет Украине до 2 млрд фунтов стерлингов на усиление обороны, а также на локализацию производства вооружения.
Заметим, министр иностранных дел Дэвид Лемми 5 февраля прибыл с визитом в Украину, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество и совместные проекты по усилению безопасности с президентом Владимиром Зеленским и чиновниками.