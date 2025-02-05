Великобритания предоставит Украине 55 миллионов фунтов стерлингов: на что направят средства

Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине на 55 миллионов фунтов стерлингов (68,9 млн долларов). Поддержка включает гуманитарную, экономическую и энергетическую сферы, укрепляя партнерство между двумя странами.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Ключевые направления помощи

3 миллиона фунтов стерлингов будут направлены на поставку украинского зерна и продовольствия в Сирию через Всемирную продовольственную программу ООН. Это поможет наиболее уязвимым категориям населения, в то время как Россия использует захваченное украинское зерно для поддержки режима Башара Асада.

17 миллионов фунтов стерлингов пойдут на развитие энергетической устойчивости Украины. Великобритания откроет конкурс InnovateUkraine, который привлечет британские и украинские компании к разработке инновационных энергетических решений.

10 миллионов фунтов стерлингов помогут поддержать малый и средний бизнес Украины в рамках программы экономического обновления.

25 миллионов фунтов стерлингов будет выделено на укрепление социальных услуг в Украине, в том числе для помощи женщинам, детям, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям населения.

Общая сумма британской помощи Украине с начала полномасштабного вторжения превысила 977 миллионов фунтов стерлингов, включая гуманитарную поддержку, экономические инициативы и военную помощь. Великобритания продолжает укреплять партнерство с Украиной, в частности, через 100-летнюю программу стратегического сотрудничества.

Кроме того, Великобритания предоставляет Украине до 2 млрд фунтов стерлингов на усиление обороны, а также на локализацию производства вооружения.

Заметим, министр иностранных дел Дэвид Лемми 5 февраля прибыл с визитом в Украину, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество и совместные проекты по усилению безопасности с президентом Владимиром Зеленским и чиновниками.