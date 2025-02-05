Велика Британія надасть Україні 55 мільйонів фунтів стерлінгів: на що спрямують кошти

Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 55 мільйонів фунтів стерлінгів (68,9 млн доларів). Підтримка охоплює гуманітарну, економічну та енергетичну сфери, зміцнюючи партнерство між двома країнами.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Ключові напрями допомоги

3 мільйони фунтів стерлінгів буде спрямовано на поставку українського зерна та продовольства до Сирії через Всесвітню продовольчу програму ООН. Це допоможе найбільш уразливим категоріям населення, тоді як Росія використовує захоплене українське зерно для підтримки режиму Башара Асада.

17 мільйонів фунтів стерлінгів підуть на розбудову енергетичної стійкості України. Велика Британія започаткує конкурс InnovateUkraine, який залучить британські та українські компанії до розробки інноваційних енергетичних рішень.

10 мільйонів фунтів стерлінгів допоможуть підтримати малий та середній бізнес України в межах програми економічного відновлення.

25 мільйонів фунтів стерлінгів буде виділено на зміцнення соціальних послуг в Україні, зокрема для допомоги жінкам, дітям, людям з інвалідністю та іншим вразливим категоріям населення.

Загальна сума британської допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення вже перевищила 977 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи гуманітарну підтримку, економічні ініціативи та військову допомогу. Велика Британія продовжує зміцнювати партнерство з Україною, зокрема через 100-річну програму стратегічного співробітництва.

Окрім цього, Велика Британія надає Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів на посилення оборони, а також на локалізацію виробництва озброєння.

Зауважимо, міністр закордонних справ Девід Леммі 5 лютого прибув з візитом до України, щоб обговорити подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки з президентом Володимиром Зеленським і урядовцями.