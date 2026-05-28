"Ветеранская экономика": как украинский бизнес поддерживает вернувшихся к мирной жизни ветеранов

«Ветеранская экономика» – обширное исследование, как украинский бизнес помогает ветеранам интегрироваться в гражданскую жизнь и экономику страны

После возвращения с войны ветеранам нужны не только благодарности, но и работа, стабильный доход и возможности для профессиональной реализации. Именно поэтому Delo.ua запускает спецпроект «Ветеранская экономика» – большое исследование, как украинский бизнес помогает ветеранам интегрироваться в мирную жизнь и экономику страны.

Ветеранская экономика уже сегодня становится одним из ключевых факторов будущего восстановления Украины. Бизнес формирует новые подходы к трудоустройству ветеранов, обучению и переквалификации, создает грантовые программы, поддерживает ветеранское предпринимательство и запускает системные программы адаптации.

В рамках спецпроекта редакция Delo.ua несколько месяцев исследовала опыт украинских компаний по работе с ветеранами. Для этого мы разослали более 300 анкет крупнейшим украинским компаниям из разных отраслей экономики. Впоследствии редакция подробно проработала более 50 анкет с практиками поддержки ветеранов, которые компании предоставили в ответ.

Анкета охватывала вопросы трудоустройства ветеранов, профессиональной адаптации, образовательных программ и рескилинга. Отдельный блок был посвящен поддержке ветеранского малого и среднего бизнесафинансовой помощи, грантовым программам, льготному кредитованию и т.д.

В процессе исследования редакция изучала:

  • количество ветеранов, уже работающих в компаниях;
  • программы обучения и переквалификации;
  • внутренние системы адаптации и психологической поддержки;
  • поддержку ветеранского предпринимательства;
  • объемы грантового и кредитного финансирования;
  • интеграцию ветеранов в корпоративные экосистемы

Часть компаний, отказавшихся от участия в проекте, отметили, что находятся на этапе формирования комплексных ветеранских программ и пока не готовы публично презентовать свои практики или данные.

В результате исследования мы сформировали список лидеров «Ветеранской экономики» – компаний, уже сегодня создающих реальный экономический эффект для ветеранов и страны через системную поддержку трудоустройства, развития навыков и ветеранского бизнеса. Его мы представим уже на следующей неделе.

В рамках спецпроекта Delo.ua будет также публиковать отдельные кейсы компаний, которые внедряют самые эффективные практики работы с ветеранами и формируют новую культуру взаимодействия бизнеса и общества.