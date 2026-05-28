"Ветеранська економіка": як український бізнес підтримує ветеранів, які повернулись до мирного життя

Після повернення з війни ветеранам потрібні не лише подяки, а й робота, стабільний дохід та можливості для професійної реалізації. Саме тому Delo.ua запускає спецпроєкт «Ветеранська економіка» – велике дослідження, як український бізнес допомагає ветеранам інтегруватися у цивільне життя та економіку країни.

Ветеранська економіка вже сьогодні стає одним із ключових факторів майбутнього відновлення України. Бізнес формує нові підходи до працевлаштування ветеранів, їхнього навчання та перекваліфікації, створює грантові програми, підтримує ветеранське підприємництво та запускає системні програми адаптації.

У межах спецпроєкту редакція Delo.ua протягом кількох місяців досліджувала досвід українських компаній у роботі з ветеранами. Для цього ми розіслали понад 300 анкет найбільшим українським компаніям із різних галузей економіки. Згодом редакція детально опрацювала понад 50 анкет із практиками підтримки ветеранів, які компанії надали у відповідь.

Анкета охоплювала питання щодо працевлаштування ветеранів, професійної адаптації, освітніх програм та рескілінгу. Окремий блок був присвячений підтримці ветеранського малого та середнього бізнесу – фінансовій допомозі, грантовим програмам, пільговому кредитуванню тощо.

У процесі дослідження редакція вивчала:

кількість ветеранів, які вже працюють у компаніях;

програми навчання та перекваліфікації;

внутрішні системи адаптації та психологічної підтримки;

підтримку ветеранського підприємництва;

обсяги грантового та кредитного фінансування;

інтеграцію ветеранів у корпоративні екосистеми.

Частина компаній, які відмовилися від участі у проєкті, зазначили, що наразі перебувають на етапі формування комплексних ветеранських програм і поки не готові публічно презентувати свої практики чи дані.

В результаті дослідження ми сформували список лідерів «Ветеранської економіки» – компаній, які вже сьогодні створюють реальний економічний ефект для ветеранів і країни через системну підтримку працевлаштування, розвитку навичок та ветеранського бізнесу. Його ми презентуємо вже наступного тижня.

У межах спецпроєкту Delo.ua також публікуватиме окремі кейси компаній, які впроваджують найефективніші практики роботи з ветеранами та формують нову культуру взаємодії бізнесу і суспільства.