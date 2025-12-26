Запланована подія 2

Ветераны ПВО и авиаспециалисты — среди самых перспективных кадров для оборонной индустрии

Бывшие военные ВСУ, авиационные специалисты
Классические радиоинженеры и радиолокационщики остаются на вес золота. Фото: Александр Козловский

Бывшие военные ВСУ с опытом работы в противовоздушной обороне и авиационные специалисты становятся одними из наиболее востребованных кадров для оборонных предприятий Украины. По словам экспертов, их практический опыт и понимание сложных технических систем делают их ценными для разработки и внедрения современных оборонных технологий.

Об этом, как сообщает Delo.ua, во время конференции "DOU Live: каким выдался 2025 год для нашей оборонки" рассказал авиационный эксперт и офицер Воздушных Сил в резерве Анатолий Храпчинский.

Храпчинский отмечает, что ветеранский корпус — это уникальный ресурс, который глубоко понимает, как работают средства ПВО и радиолокации.

"То есть здесь не просто программисты или инженеры  а специалисты, знающие физику процессов и принципы работы систем в боевых условиях", — подчеркивает он.

Эксперт добавляет, что классические радиоинженеры и радиолокационщики остаются на вес золота. По его словам, квалифицированные программисты могут решать сложные математические задачи, но без знания того, как работают радиоволны, их решения не всегда эффективны в военных системах. Военные с опытом работы в ПВО уже обладают этими знаниями на практике.

Высокая ответственность и новые возможности: гражданские специалисты в оборонке

Аналитики также отмечают, что переход в оборонную индустрию возможен и для гражданских IT-специалистов, однако здесь важно отдавать себе отчет в высокой ответственности.

"Ошибка в DefenseTech  это не просто баг в коде. Если система не сработает на фронте  это может стоить жизней",  комментирует директор по стратегическому развитию в KVERTUS Артур Селецкий.

Среди перспективных специалистов выделяют техрайтеров и бизнес-аналитиков, которые быстро осваивают специфику оборонных технологий и могут участвовать в разработке и совершенствовании систем.

Эксперты отмечают, что развитие оборонной индустрии требует сочетания опыта ветеранов, высококлассных инженеров и IT-специалистов, готовых адаптировать свои знания к специфике DefenseTech.

Напомним, что закупки дронов для ВСУ сократились с полугода до 10 дней.

Автор:
Алик Сахно