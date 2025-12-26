Ветерани ППО та авіафахівці — серед найперспективніших кадрів для оборонної індустрії

Колишні військові ЗСУ з досвідом роботи в протиповітряній обороні та авіаційні фахівці стають одними з найбільш затребуваних кадрів для оборонних підприємств України. За словами експертів, їхній практичний досвід та розуміння складних технічних систем роблять їх цінними для розробки та впровадження сучасних оборонних технологій.

Про це, як повідомляє Delo.ua, під час конференції "DOU Live: яким видався 2025 рік для нашої оборонки" розповів авіаційний експерт та офіцер Повітряних Сил у резерві Анатолій Храпчинський.

Храпчинський наголошує, що ветеранський корпус — це унікальний ресурс, який має глибоке розуміння того, як працюють засоби ППО та радіолокації.

"Тобто тут не просто програмісти чи інженери — а фахівці, які знають фізику процесів і принципи роботи систем у бойових умовах", — підкреслює він.

Експерт додає, що класичні радіоінженери та радіолокаціонщики залишаються на вагу золота. За його словами, кваліфіковані програмісти можуть розв’язувати складні математичні задачі, але без знання того, як працюють радіохвилі, їхні рішення не завжди ефективні у військових системах. Натомість військові з досвідом роботи в ППО вже володіють цими знаннями на практиці.

Висока відповідальність і нові можливості: цивільні спеціалісти в оборонці

Аналітики також відзначають, що перехід в оборонну індустрію можливий і для цивільних IT-фахівців, проте тут важливо усвідомлювати високу відповідальність.

"Помилка у DefenseTech — це не просто баг у коді. Якщо система не спрацює на фронті — це може коштувати життів", — коментує директор зі стратегічного розвитку в KVERTUS Артур Селецький.

Серед інших перспективних спеціалістів виділяють техрайтерів та бізнес-аналітиків, які швидко освоюють специфіку оборонних технологій і можуть брати участь у розробці та вдосконаленні систем.

Експерти наголошують, що розвиток оборонної індустрії потребує поєднання досвіду ветеранів, висококласних інженерів та IT-фахівців, готових адаптувати свої знання до специфіки DefenseTech.

Нагадаємо, закупівлі дронів для ЗСУ скоротилися з пів року до 10 днів.