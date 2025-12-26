Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Готівковий курс:

USD

42,17

42,08

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ветерани ППО та авіафахівці — серед найперспективніших кадрів для оборонної індустрії

Колишні військові ЗСУ, авіаційні фахівці
Класичні радіоінженери та радіолокаційники залишаються на вагу золота. Фото: Олександр Козловський

Колишні військові ЗСУ з досвідом роботи в протиповітряній обороні та авіаційні фахівці стають одними з найбільш затребуваних кадрів для оборонних підприємств України. За словами експертів, їхній практичний досвід та розуміння складних технічних систем роблять їх цінними для розробки та впровадження сучасних оборонних технологій.

Про це, як повідомляє Delo.ua, під час конференції "DOU Live: яким видався 2025 рік для нашої оборонки" розповів авіаційний експерт та офіцер Повітряних Сил у резерві Анатолій Храпчинський.

Храпчинський наголошує, що ветеранський корпус — це унікальний ресурс, який має глибоке розуміння того, як працюють засоби ППО та радіолокації.

"Тобто тут не просто програмісти чи інженери — а фахівці, які знають фізику процесів і принципи роботи систем у бойових умовах", — підкреслює він.

Експерт додає, що класичні радіоінженери та радіолокаціонщики залишаються на вагу золота. За його словами, кваліфіковані програмісти можуть розв’язувати складні математичні задачі, але без знання того, як працюють радіохвилі, їхні рішення не завжди ефективні у військових системах. Натомість військові з досвідом роботи в ППО вже володіють цими знаннями на практиці.

Висока відповідальність і нові можливості: цивільні спеціалісти в оборонці

Аналітики також відзначають, що перехід в оборонну індустрію можливий і для цивільних IT-фахівців, проте тут важливо усвідомлювати високу відповідальність.

"Помилка у DefenseTech — це не просто баг у коді. Якщо система не спрацює на фронті — це може коштувати життів", — коментує директор зі стратегічного розвитку в KVERTUS Артур Селецький.

Серед інших перспективних спеціалістів виділяють техрайтерів та бізнес-аналітиків, які швидко освоюють специфіку оборонних технологій і можуть брати участь у розробці та вдосконаленні систем.

Експерти наголошують, що розвиток оборонної індустрії потребує поєднання досвіду ветеранів, висококласних інженерів та IT-фахівців, готових адаптувати свої знання до специфіки DefenseTech.

Нагадаємо, закупівлі дронів для ЗСУ скоротилися з пів року до 10 днів

Автор:
Алік Сахно