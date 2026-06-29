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Ветераны возвращаются в компании. Делает ли бизнес достаточно? | HR Wisdom Summit 2026
Почему даже лучшие HR-программы адаптации ветеранов иногда не срабатывают в реальной жизни? Какие ошибки уже допустил бизнес при поиске эффективных моделей реинтеграции?
Эти вопросы будут в центре панельной дискуссии "Адаптация ветеранов: работа над ошибками" во время HR Wisdom Summit 2026 , который состоится 8 июля в Киеве. Саммит объединит HR-директоров, СЕО, представителей государственного и общественного сектора, работающих с вызовами хронического дефицита кадров, демографических изменений и постоянной турбулентности рынка труда.
Панельная дискуссия "Адаптация ветеранов: работа над ошибками"
Бизнес уже накопил практический опыт поддержки мобилизованных сотрудников и возвращения ветеранов к работе. Теперь важно разобраться, что действительно работает, а что оказалось ошибочным решением.
Обсудим:
- какие подходы к адаптации ветеранов были наиболее эффективными;
- где компании ошибались и какие выводы сделали;
- как одновременно выстраивать поддержку для мобилизованных и тех, кто возвращается;
- как создать системную модель реинтеграции без хаотических решений.
Спикеры
🎙️ Модератор:
Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM, председатель наблюдательных советов ОО "Сердце Азовстали" и Фонда Рината Ахметова.
Участники:
Марина Хонда, заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий;
Оксана Филоненко, CEO ОО "Центр занятости Свободных людей", эксперт по профессиональной реинтеграции ветеранов;
Екатерина Зубенко, HR бизнес-партнер Starlight Media;
Ксения Сухова, генеральный директор Фонда Рината Ахметова;
Петр Лукиянчук , лидер ветеранского сообщества Группы "Нафтогаз", руководитель пресс-центра Львовского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".
Присоединяйтесь к HR Wisdom Summit 2026, чтобы услышать реальные кейсы, управленческие инсайты и практики, которые изменяют подход бизнеса к работе с людьми.
🔗 Регистрация: https://hrws.delo.ua/