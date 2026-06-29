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Ветераны возвращаются в компании. Делает ли бизнес достаточно? | HR Wisdom Summit 2026

Ветераны возвращаются в компании. Делает ли бизнес достаточно? | HR Wisdom Summit 2026
Ветераны возвращаются в компании. Делает ли бизнес достаточно? | HR Wisdom Summit 2026

Почему даже лучшие HR-программы адаптации ветеранов иногда не срабатывают в реальной жизни? Какие ошибки уже допустил бизнес при поиске эффективных моделей реинтеграции?

Эти вопросы будут в центре панельной дискуссии "Адаптация ветеранов: работа над ошибками" во время HR Wisdom Summit 2026 , который состоится 8 июля в Киеве. Саммит объединит HR-директоров, СЕО, представителей государственного и общественного сектора, работающих с вызовами хронического дефицита кадров, демографических изменений и постоянной турбулентности рынка труда.

Панельная дискуссия "Адаптация ветеранов: работа над ошибками"

Бизнес уже накопил практический опыт поддержки мобилизованных сотрудников и возвращения ветеранов к работе. Теперь важно разобраться, что действительно работает, а что оказалось ошибочным решением.

Обсудим:

  • какие подходы к адаптации ветеранов были наиболее эффективными;
  • где компании ошибались и какие выводы сделали;
  • как одновременно выстраивать поддержку для мобилизованных и тех, кто возвращается;
  • как создать системную модель реинтеграции без хаотических решений.

Спикеры

🎙️ Модератор:
 Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM, председатель наблюдательных советов ОО "Сердце Азовстали" и Фонда Рината Ахметова.

Участники:

Марина Хонда, заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий;
 Оксана Филоненко, CEO ОО "Центр занятости Свободных людей", эксперт по профессиональной реинтеграции ветеранов;
 Екатерина Зубенко, HR бизнес-партнер Starlight Media;
 Ксения Сухова, генеральный директор Фонда Рината Ахметова;
 Петр Лукиянчук , лидер ветеранского сообщества Группы "Нафтогаз", руководитель пресс-центра Львовского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Присоединяйтесь к HR Wisdom Summit 2026, чтобы услышать реальные кейсы, управленческие инсайты и практики, которые изменяют подход бизнеса к работе с людьми.

🔗 Регистрация: https://hrws.delo.ua/