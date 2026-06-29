Ветерани повертаються у компанії. Чи робить бізнес достатньо? | HR Wisdom Summit 2026

Чому навіть найкращі HR-програми адаптації ветеранів іноді не спрацьовують у реальному житті? Яких помилок уже припустився бізнес під час пошуку ефективних моделей реінтеграції?

Ці питання будуть у центрі панельної дискусії "Адаптація ветеранів: робота над помилками" під час HR Wisdom Summit 2026, що відбудеться 8 липня у Києві. Саміт об’єднає HR-директорів, СЕО, представників державного та громадського сектору, які працюють із викликами хронічного дефіциту кадрів, демографічних змін і постійної турбулентності ринку праці.

Панельна дискусія "Адаптація ветеранів: робота над помилками"

Бізнес уже накопичив практичний досвід підтримки мобілізованих співробітників і повернення ветеранів до роботи. Тепер важливо розібратися, що справді працює, а що виявилося помилковим рішенням.

Обговоримо:

які підходи до адаптації ветеранів були найефективнішими;

де компанії помилялися і які висновки зробили;

як одночасно вибудовувати підтримку для мобілізованих і тих, хто повертається;

як створити системну модель реінтеграції без хаотичних рішень.

Спікери

🎙️ Модераторка:

Наталія Ємченко, директорка зі зв’язків із громадськістю та комунікацій SCM, голова наглядових рад ГО "Серце Азовсталі" та Фонду Ріната Ахметова.

Учасники:

Марина Хонда, заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень;

Оксана Філоненко, CEO ГО "Центр зайнятості Вільних людей", експертка з професійної реінтеграції ветеранів;

Катерина Зубенко, HR бізнес-партнерка Starlight Media;

Ксенія Сухова, генеральна директорка Фонду Ріната Ахметова;

Петро Лукіянчук, лідер ветеранської спільноти Групи "Нафтогаз", керівник пресцентру Львівської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Приєднуйтесь до HR Wisdom Summit 2026, щоб почути реальні кейси, управлінські інсайти та практики, які вже змінюють підхід бізнесу до роботи з людьми.

🔗 Реєстрація: https://hrws.delo.ua/