Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

--0,06

EUR

51,03

--0,13

Готівковий курс:

USD

44,78

44,68

EUR

51,35

51,15

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
HRWS
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ветерани повертаються у компанії. Чи робить бізнес достатньо? | HR Wisdom Summit 2026

Ветерани повертаються у компанії. Чи робить бізнес достатньо? | HR Wisdom Summit 2026
Ветерани повертаються у компанії. Чи робить бізнес достатньо? | HR Wisdom Summit 2026

Чому навіть найкращі HR-програми адаптації ветеранів іноді не спрацьовують у реальному житті? Яких помилок уже припустився бізнес під час пошуку ефективних моделей реінтеграції?

Ці питання будуть у центрі панельної дискусії "Адаптація ветеранів: робота над помилками" під час HR Wisdom Summit 2026, що відбудеться 8 липня у Києві. Саміт об’єднає HR-директорів, СЕО, представників державного та громадського сектору, які працюють із викликами хронічного дефіциту кадрів, демографічних змін і постійної турбулентності ринку праці.

Панельна дискусія "Адаптація ветеранів: робота над помилками"

Бізнес уже накопичив практичний досвід підтримки мобілізованих співробітників і повернення ветеранів до роботи. Тепер важливо розібратися, що справді працює, а що виявилося помилковим рішенням.

Обговоримо:

  • які підходи до адаптації ветеранів були найефективнішими;
  • де компанії помилялися і які висновки зробили;
  • як одночасно вибудовувати підтримку для мобілізованих і тих, хто повертається;
  • як створити системну модель реінтеграції без хаотичних рішень.

Спікери

🎙️ Модераторка:
Наталія Ємченко, директорка зі зв’язків із громадськістю та комунікацій SCM, голова наглядових рад ГО "Серце Азовсталі" та Фонду Ріната Ахметова.

Учасники:

Марина Хонда, заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень;
Оксана Філоненко, CEO ГО "Центр зайнятості Вільних людей", експертка з професійної реінтеграції ветеранів;
Катерина Зубенко, HR бізнес-партнерка Starlight Media;
Ксенія Сухова, генеральна директорка Фонду Ріната Ахметова;
Петро Лукіянчук, лідер ветеранської спільноти Групи "Нафтогаз", керівник пресцентру Львівської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". 

Приєднуйтесь до HR Wisdom Summit 2026, щоб почути реальні кейси, управлінські інсайти та практики, які вже змінюють підхід бізнесу до роботи з людьми.

🔗 Реєстрація: https://hrws.delo.ua/