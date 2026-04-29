Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Наличный курс:

USD

43,90

43,81

EUR

51,66

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ветпрепараты могут подорожать: бизнес просит признать сертификаты ЕС

Бизнес предупреждает о рисках дефицита ветпрепаратов из-за возможного дублирования проверок / Depositphotos

Бизнес-сообщество призывает Украину признать европейские GMP-сертификаты и результаты тестирования ветеринарных препаратов, предупреждая о рисках задержек поставок и росте цен.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает European Business Association.

В бизнесе предостерегают: без такого шага производители могут столкнуться с дублированием инспекций, задержками поставок продукции и дополнительными затратами. Это в свою очередь может повлиять на цены и доступность ветеринарных лекарственных средств на украинском рынке.

Отдельной проблемой называют вероятное требование повторного тестирования каждой серии импортных препаратов в Украине. В компаниях считают, что это создаст дополнительные поставочные барьеры, увеличит время выхода продукции на рынок и повысит риски дефицита.

Ситуацию усложняет то, что в Украине пока не полностью имплементированы требования к GMP в сфере ветеринарных препаратов. В таких условиях введение обязательных национальных проверок может создать правовую неопределенность участников рынка.

В Европейской бизнес ассоциации подчеркивают: оптимальным решением является признание сертификатов и результатов тестирования, выданных компетентными органами ЕС и SRA, без дополнительных процедур в Украине. Это позволит избежать чрезмерной регуляторной нагрузки, обеспечить стабильные поставки препаратов и поддержать конкуренцию.

Этот вопрос особенно актуален на фоне подготовки изменений к законодательству, направленных на гармонизацию украинских норм с правом Европейского Союза. Бизнес-сообщество уже передало свои предложения в соответствующий законопроект.

Напомним, ранее уже предупреждали, что чрезмерные бюрократические требования могут привести к перебоям в поставке лекарственных средств в Украину. Бизнес отмечал: дублирование процедур и задержки с согласованиями создают риски дефицита и повышают расходы компаний.

Автор:
Лариса Крупко