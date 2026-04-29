Ветпрепараты могут подорожать: бизнес просит признать сертификаты ЕС

Бизнес-сообщество призывает Украину признать европейские GMP-сертификаты и результаты тестирования ветеринарных препаратов, предупреждая о рисках задержек поставок и росте цен.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает European Business Association.

В бизнесе предостерегают: без такого шага производители могут столкнуться с дублированием инспекций, задержками поставок продукции и дополнительными затратами. Это в свою очередь может повлиять на цены и доступность ветеринарных лекарственных средств на украинском рынке.

Отдельной проблемой называют вероятное требование повторного тестирования каждой серии импортных препаратов в Украине. В компаниях считают, что это создаст дополнительные поставочные барьеры, увеличит время выхода продукции на рынок и повысит риски дефицита.

Ситуацию усложняет то, что в Украине пока не полностью имплементированы требования к GMP в сфере ветеринарных препаратов. В таких условиях введение обязательных национальных проверок может создать правовую неопределенность участников рынка.

В Европейской бизнес ассоциации подчеркивают: оптимальным решением является признание сертификатов и результатов тестирования, выданных компетентными органами ЕС и SRA, без дополнительных процедур в Украине. Это позволит избежать чрезмерной регуляторной нагрузки, обеспечить стабильные поставки препаратов и поддержать конкуренцию.

Этот вопрос особенно актуален на фоне подготовки изменений к законодательству, направленных на гармонизацию украинских норм с правом Европейского Союза. Бизнес-сообщество уже передало свои предложения в соответствующий законопроект.

Напомним, ранее уже предупреждали, что чрезмерные бюрократические требования могут привести к перебоям в поставке лекарственных средств в Украину. Бизнес отмечал: дублирование процедур и задержки с согласованиями создают риски дефицита и повышают расходы компаний.