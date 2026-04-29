Ветпрепарати можуть подорожчати: бізнес просить визнати сертифікати ЄС

Бізнес-спільнота закликає Україну визнати європейські GMP-сертифікати та результати тестування ветеринарних препаратів, попереджаючи про ризики затримок постачання і зростання цін.

В ЄБА застерігають: без такого кроку виробники можуть зіткнутися з дублюванням інспекцій, затримками постачання продукції та додатковими витратами. Це, своєю чергою, може вплинути на ціни і доступність ветеринарних лікарських засобів на українському ринку.

Окремою проблемою називають можливу вимогу повторного тестування кожної серії імпортних препаратів в Україні. У компаніях вважають, що це створить додаткові бар’єри для постачання, збільшить час виходу продукції на ринок і підвищить ризики дефіциту.

Ситуацію ускладнює те, що в Україні наразі не повністю імплементовані вимоги до GMP у сфері ветеринарних препаратів. У таких умовах запровадження обов’язкових національних перевірок може створити правову невизначеність для учасників ринку.

У ЄБА наголошують, що оптимальним рішенням є визнання сертифікатів і результатів тестування, виданих компетентними органами ЄС та SRA, без додаткових процедур в Україні. Це дозволить уникнути надмірного регуляторного навантаження, забезпечити стабільне постачання препаратів і підтримати конкуренцію.

Це питання особливо актуальне на тлі підготовки змін до законодавства, спрямованих на гармонізацію українських норм із правом Європейського Союзу. Бізнес-спільнота вже передала свої пропозиції до відповідного законопроєкту.

Нагадаємо, раніше в ЄБА вже попереджали, що надмірні бюрократичні вимоги можуть призвести до перебоїв у постачанні лікарських засобів в Україні, а дублювання процедур і затримки з погодженнями створюють ризики дефіциту та підвищують витрати компаній.