Вклады ФЛП и населения достигли 1,6 трлн грн: сколько денег прибавили за год

По состоянию на 1 января 2026 года депозиты физических лиц в банках Украины составили более 1,6 триллиона гривен. По сравнению с аналогичным показателем в прошлом году, общая сумма сбережений увеличилась на 225,5 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Валютная структура

Украинцы демонстрируют приверженность национальной валюте, что свидетельствует о стабильности банковского сектора. Распределение вкладов на 1 января 2026 выглядит так:

Гривневые вклады: 1073,3 млрд грн (рост за год составил +173,8 млрд грн).

1073,3 млрд грн (рост за год составил +173,8 млрд грн). Валютные вклады: 544,4 млрд грн (рост за год - +51,7 млрд грн).

Таким образом, гривневые сбережения росли втрое быстрее валютных, что подкрепляется привлекательными ставками по депозитам и уверенностью в банковской системе.

Фото: ФГВФЛ

Вклады ФЛП растут

Физические лица-предприниматели становятся все более активными участниками депозитного рынка. Хотя по количеству они составляют всего 3,2% всех вкладчиков, в денежном эквиваленте их доля составляет 12,5% .

Общая сумма средств ФЛП на счетах составила 201,8 млрд грн, увеличившись за год на 32,9 млрд грн.

Важным фактором является то, что вклады предпринимателей полностью подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Фото: ФГВФЛ

Директор-распорядитель ФГВФЛ Ольга Белай отмечает, что рост депозитов является ключевым индикатором доверия к государству.

"Даже в условиях полномасштабной войны депозитная база не только сохраняется, но и растет. Система гарантирования обеспечивает вкладчикам уверенность в защите их средств, что особенно важно для малого бизнеса, получающего возможность планировать деятельность, не выводя ресурсы из банков", — отметила она.

Фото: ФГВФЛ

Напомним, по состоянию на 1 ноября 2025 года общаясумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,53 триллиона гривен, что на 19,4 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.