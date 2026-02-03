Вклади ФОП та населення сягнули 1,6 трлн грн: скільки грошей додали за рік

Станом на 1 січня 2026 року депозити фізичних осіб у банках України сягнули понад 1,6 трильйона гривень. Порівняно з аналогічним показником минулого року, загальна сума заощаджень збільшилася на 225,5 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Валютна структура

Українці демонструють прихильність до національної валюти, що свідчить про стабільність банківського сектору. Розподіл вкладів на 1 січня 2026 року виглядає так:

Гривневі вклади: 1 073,3 млрд грн (ріст за рік склав +173,8 млрд грн).

1 073,3 млрд грн (ріст за рік склав +173,8 млрд грн). Валютні вклади: 544,4 млрд грн (ріст за рік — +51,7 млрд грн).

Таким чином, гривневі заощадження зростали втричі швидше, ніж валютні, що підкріплюється привабливими ставками за депозитами та впевненістю у банківській системі.

Фото: ФГВФО

Вклади ФОПів зростають

Фізичні особи-підприємці стають дедалі активнішими учасниками депозитного ринку. Хоча за кількістю вони становлять лише 3,2% усіх вкладників, у грошовому еквіваленті їхня частка сягає 12,5%.

Загальна сума коштів ФОП на рахунках склала 201,8 млрд грн, збільшившись за рік на 32,9 млрд грн.

Важливим чинником є те, що вклади підприємців також повністю підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Фото: ФГВФО

Директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай наголошує, що зростання депозитів є ключовим індикатором довіри до держави.

"Навіть в умовах повномасштабної війни депозитна база не лише зберігається, а й зростає. Система гарантування забезпечує вкладникам упевненість у захисті їхніх коштів, що особливо важливо для малого бізнесу, який отримує можливість планувати діяльність, не виводячи ресурси з банків", — зазначила вона.

Фото: ФГВФО

Нагадаємо, станом на 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,53 трильйона гривень, що на 19,4 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.