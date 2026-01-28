Во Франции чиновникам запретят пользоваться Google Meet, Zoom и Teams: в чем причина

Во Франции планируют запретить государственным чиновникам использовать американские приложения для видеоконференций, в частности, такие как Google Meet, Zoom и Teams.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

Отмечается, что это решение, являющееся частью усилий по переводу правительственной деятельности на отечественную технологическую платформу, принято из-за напряженности в Европе по технологической зависимости от услуг Соединенных Штатов.

По словам собеседника издания, офис премьер-министра Франции подготовил сообщение, требуемое от государственных чиновников использовать Visio – программное обеспечение для видеоконференций, разработанное межведомственным цифровым органом страны (Dinum). Технология работает на инфраструктуре, предоставленной французской компанией Outscale.

Сообщение будет опубликовано «в ближайшие дни», сообщил представитель Dinum.

Visio уже используют 40 тыс. сотрудников: представители министерств и некоторые компании, в частности, Французский национальный центр научных исследований.

Прошлым летом Франция обязала чиновников отказаться от WhatsApp и Telegram и вместо этого использовать Tchap, службу мгновенных сообщений, разработанную исключительно для государственных служащих.

