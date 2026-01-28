У Франції чиновникам заборонять користуватися Google Meet, Zoom та Teams: у чому причина

У Франції планують заборонити державним чиновникам використовувати американські застосунки для відеоконференцій, зокрема такі як Google Meet, Zoom та Teams.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico з посиланням на джерело.

Зазначається, що це рішення, яке є частиною зусиль з переведення урядової діяльності на вітчизняну технологічну платформу, прийнято через напруженість в Європі щодо технологічної залежності від послуг Сполучених Штатів.

За словами співрозмовника видання, офіс прем'єр-міністра Франції підготував повідомлення, яке вимагає від державних чиновників використовувати Visio – програмне забезпечення для відеоконференцій, розроблене міжвідомчим цифровим органом країни (Dinum). Технологія працює на інфраструктурі, наданій французькою компанією Outscale.

Повідомлення буде опубліковано «протягом найближчих днів», повідомив представник Dinum.

Наразі Visio вже використовують 40 тис. співробітників: представники міністерств та деякі компанії, зокрема, Французький національний центр наукових досліджень.

Минулого літа Франція зобов'язала чиновників відмовитися від WhatsApp і Telegram і замість цього використовувати Tchap, службу миттєвих повідомлень, розроблену виключно для державних службовців.

Нещодавно міжнародна група позивачів подала до суду на корпорацію Meta Platforms, Inc. Предметом спору стали заяви компанії щодо рівня конфіденційності та безпеки популярного месенджера WhatsApp.