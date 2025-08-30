- Тип
Во Львове убит экс-председатель Верховной Рады Андрей Парубий
Сегодня, 30 августа, во Львове убит известный общественно-политический деятель 1971 года рождения. Инцидент произошел около полудня в Сиховском районе города, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают стрелка.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы Нацполиции.
Убийство Андрея Парубия
К расследованию привлечены следственно-оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции, полиция Львовщины, Служба безопасности Украины и другие необходимые органы.
По информации правоохранителей, в результате полученных травм потерпевший погиб на месте. Правоохранители делают все необходимое, чтобы установить личность стрелка и его местонахождение.
Детали происшествия будут обнародованы в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства.
Глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что речь идет об убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Во Львовской области продолжается розыск стрелка, к операции привлечены все профильные службы. Потерпевший погиб до приезда медиков, а глава области выразил искренние соболезнования семье погибшего.
Информацию об убийстве Андрея Парубия также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким", - заявил глава государства.
Что известно об общественном деятеле и политике
Андрей Парубий родился 31 января 1971 в Червонограде Львовской области. Окончил исторический факультет Львовского университета им. И. Франко и аспирантуру Национального университета "Львовская политехника" по специальности "политология и социология".
В 1990 избран депутатом Львовского областного совета, а в 1991 вместе с Олегом Тягнибоком стал соучредителем Социал-национальной партии Украины (будущая ВО "Свобода").
В 1994-1998 годах был депутатом Львовского городского совета и председателем депутатской группы. В 1996-1999 годах возглавлял Общество содействия Вооруженным Силам и Военно-Морским Силам Украины "Патриот Украины". В 1999-2005 годах руководил Львовской областной ячейкой СНПУ.
Парубий неоднократно избирался в Верховную Раду : в 1998 году – по списку блока "Меньше слов", в 2007 – от блока "Наша Украина – Народная Самооборона", в 2012 – от "Батькивщины", в 2014 – от "Народного фронта", а у 2 списке). Он стал членом одноименной фракции и вошел в Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Также он был комендантом Майдана во время Революции Достоинства, возглавлял Самооборону Майдана, в 2014 году занимал должность секретаря СНБО.
В 2016 году Парубия избрали главой Верховной Рады Украины.
В течение своей карьеры был членом многочисленных комитетов парламента, в том числе по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также руководителем благотворительных проектов в поддержку добровольцев.