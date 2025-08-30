У Львові убито ексголову Верховної Ради Андрія Парубія

Сьогодні, 30 серпня, у Львові вбито відомого громадсько-політичного діяча 1971 року народження. Інцидент стався близько опівдня у Сихівському районі міста, наразі правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують стрільця.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Нацполіції.

Вбивство Андрія Парубія

До розслідування залучено слідчо-оперативні групи Головного слідчого управління Нацполіції, поліцію Львівщини, Службу безпеки України та інші необхідні органи.

За інформацією правоохоронців, внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Правоохоронці роблять усе необхідне, щоб встановити особу стрільця та його місце перебування.

Деталі події будуть оприлюднюватися відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив, що йдеться про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. На Львівщині триває розшук стрільця, до операції залучені всі профільні служби. Потерпілий загинув до приїзду медиків, а очільник області висловив щирі співчуття родині загиблого.

Інформацію про вбивство Андрія Парубія також підтвердив президент України Володимир Зеленський.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким", - заявив глава держави.

Що відомо про громадського діяча та політика

Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року в Червонограді Львівської області. Закінчив історичний факультет Львівського університету ім. І. Франка та аспірантуру Національного університету "Львівська політехніка" за спеціальністю політологія та соціологія.

У 1990 році обраний депутатом Львівської обласної ради, а 1991 року разом з Олегом Тягнибоком став співзасновником Соціал-національної партії України (майбутня ВО "Свобода").

У 1994–1998 роках був депутатом Львівської міської ради та головою депутатської групи. У 1996–1999 роках очолював Товариство сприяння Збройним Силам та Військово-Морським Силам України "Патріот Україн"». У 1999–2005 роках керував Львівським обласним осередком СНПУ.

Парубій неодноразово обирався до Верховної Ради: у 1998 році – за списком блоку "Менше слів", у 2007 – від блоку "Наша Україна – Народна Самооборона", у 2012 – від "Батьківщини", у 2014 – від "Народного фронту", а у 2019 – від "Європейської Солідарності" (№2 у списку). .Він став членом однойменної фракції та увійшов до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Також він був комендантом Майдану під час Революції Гідності, очолював Самооборону Майдану, у 2014 році обіймав посаду секретаря РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради України.

Протягом своєї кар’єри був членом численних комітетів парламенту, зокрема з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також керівником благодійних проєктів на підтримку добровольців