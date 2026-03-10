Во Львовской области компания инвестировала $12 млн в свой индустриальный парк

Компания "Евро-Инвест-Холдинг" инвестировала $12 млн в строительство производственно-складского комплекса площадью 20 тыс. кв. м. и инженерную инфраструктуру на территории индустриального парка "Запад Ресурс" в городе Городок Львовской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, в настоящее время возведен фундамент и металлоконструкции производственного помещения, разведены коммуникации, построена подъездная дорога, завершается прокладка системы водоотвода.

Кисилевский рассказал, что ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса планируется на июнь 2026 года.

"Евро-Инвест-Холдинг" является инициатором создания индустриального парка "Запад Ресурс" и строит производственное помещение для последующей сдачи в аренду под промышленное производство. Компания ведет переговоры с несколькими потенциальными резидентами парка.

В частности, предварительная договоренность о размещении промышленных мощностей в индустриальном парке была достигнута с польским производителем геотекстиля и материалов для утепления домов, львовским производителем промышленных напольных систем, переработчиком рыбы, а также производителем кормов для животных. Кроме того, подписан договор о сотрудничестве с корейской технологической компанией K-water.

Кисилевский отметил, что в рамках государственной программы развития инфраструктуры индустриальных парков "Запад Ресурс" получил финансирование на 15,09 млн. грн. Эти средства направлены на строительство водоотводных сетей и очистных сооружений. Государство профинансировало 50% проекта, остальное – управляющая компания парка. Кроме этого получатель средств взял обязательство построить не менее 5 тыс. кв. промышленной недвижимости и привлечь не менее 2-х участников в течение 3-х лет.

Также на стадии проектирования находится реконструкция подстанции, которая обеспечивает потребности индустриального парка и расположенного рядом логистического центра Запад Ресурс.

Индустриальный парк "Запад Ресурс" находится недалеко от железнодорожной станции, к парку подведены газовые сети среднего давления, а также собственная система водоснабжения из артезианских скважин. Общая площадь индустриального парка – 20,7 га с возможностью расширения до более 1000 га.

Напомним, в индустриальном парке "ИнПарк Борислав" в городе Бориславе Львовской области на финальную стадию вышло строительство нового завода по производству мебели. Инвестором проекта является компания AMF, уже имеющая подобный завод в Днепре. Объем инвестиций в этот проект составляет около $10 млн.