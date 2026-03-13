Водоканал выполнил обязательство АМКУ и уплатил штраф 483 тыс. грн: что известно

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал, что водоканал выполнил обязательство по устранению злоупотребления монопольным положением на рынке водоотведения. Компания внесла изменения в правила приемки сточных вод и уплатила штраф в размере 483 758 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

Водоканал придерживался требований АМКУ

В октябре 2024 года действия водоканала, которые заключались в обязанных потребителях устанавливать на контрольном колодце автоматические стационарные пробоотборники и обеспечивать их постоянную работу, были признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Компания злоупотребляла монопольным положением на рынке услуг централизованного водоотведения, что ущемляло интересы потребителей. К тому времени АМКУ обязал водоканал прекратить нарушения и наложил штраф.

Правомерность этого решения была подтверждена решением Хозяйственного суда в Киеве и постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда.

Водоканал сообщил о выполнении решения путем внесения изменений в Правил приема сточных вод в систему централизованного водоотведения:

пункт правил был изменен так, что потребители больше не обязаны устанавливать автоматические пробоотборники на контрольных колодцах и обеспечивать их постоянную работу;

пункт правил, позволявший водоканала прекращать предоставление услуг в случае невыполнения предварительных требований, был исключен.

Также компания уплатила штраф в размере 483 758 грн.

Напомним, АМКУ наложил штраф на строительные компании "Альфабуд" и "Профжилстрой" в размере 17 млн грн за сговор на торгах по закупке работ по капитальному ремонту учебных заведений на Днепропетровщине.