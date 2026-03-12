АМКУ позволил двум компаниям платить 9 миллионов штрафа по частям

12 марта 2026 Антимонопольный комитет Украины принял решение о предоставлении рассрочки двум предприятиям для выплаты штрафов за нарушение антимонопольного законодательства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Компании ООО "НПП Комплект-Лига" и ООО "Торгиндустрия" получили возможность погашать задолженность в течение 12 месяцев. Согласно решению Комитета, конечный срок полной уплаты наложенных санкций установлен до 28 февраля 2027 года.

Предпосылки наложения санкций

Основанием для начисления штрафов явилось решение Временной административной коллегии АМКУ от 26 декабря 2025 года.

Регулятор установил, что обе компании предприняли антиконкурентные согласованные действия, которые привели к искажению результатов тендерных процедур.

За это нарушение на ООО "НПП Комплект-Лига" был наложен штраф в размере 6,25 млн грн, а на ООО "Торгиндустрия" - более 3,12 млн грн. Совокупно сумма взысканий в государственный бюджет превышает 9,37 млн. грн.

В феврале 2026 года представители обоих обществ официально обратились в АМКУ с просьбой о рассрочке выплат.

Свою позицию они аргументировали неудовлетворительным финансовым состоянием и отсутствием средств в нужном объеме для единовременного платежа. Компании подчеркнули, что немедленная уплата полной суммы может угрожать их дальнейшей деятельности.

Субъекты хозяйствования полностью признали факт совершения правонарушения и согласились с размером штрафных санкций.

