Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Готівковий курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АМКУ дозволив двом компаніям сплачувати 9 мільйонів штрафу частинами

гривні
Сплату штрафу за антиконкурентні дії розстрочено до 2027 року / Depositphotos

12 березня 2026 року Антимонопольний комітет України ухвалив рішення про надання розстрочки двом підприємствам для виплати штрафів за порушення антимонопольного законодавства. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

Компанії ТОВ "НВП Комплект-Ліга" та ТОВ "Торгіндустрія" отримали можливість погашати заборгованість протягом 12 місяців. Згідно з рішенням Комітету, кінцевий термін повної сплати накладених санкцій встановлено до 28 лютого 2027 року.

Передумови накладення санкцій

Підставою для нарахування штрафів стало рішення Тимчасової адміністративної колегії АМКУ від 26 грудня 2025 року.

Регулятор встановив, що обидві компанії вдалися до антиконкурентних узгоджених дій, які призвели до спотворення результатів тендерних процедур.

За це порушення на ТОВ "НВП Комплект-Ліга" було накладено штраф у розмірі 6,25 млн грн, а на ТОВ "Торгіндустрія" — понад 3,12 млн грн. Сукупно сума стягнень до державного бюджету перевищує 9,37 млн грн.

У лютому 2026 року представники обох товариств офіційно звернулися до АМКУ з проханням про розтермінування виплат.

Свою позицію вони аргументували незадовільним фінансовим станом та об’єктивною відсутністю коштів у потрібному обсязі для одноразового платежу. Компанії наголосили, що негайна сплата повної суми може загрожувати їхній подальшій діяльності.

Суб’єкти господарювання повністю визнали факт вчинення правопорушення та погодилися з розміром штрафних санкцій.

Нагадаємо, АМКУ наклав штраф на будівельні компанії "Альфабуд" та "Профжитлобуд"  у розмірі 17 млн грн за змову на торгах із закупівлі робіт з капітального ремонту навчальних закладів на Дніпропетровщині.

Автор:
Тетяна Бесараб