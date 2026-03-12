АМКУ дозволив двом компаніям сплачувати 9 мільйонів штрафу частинами

12 березня 2026 року Антимонопольний комітет України ухвалив рішення про надання розстрочки двом підприємствам для виплати штрафів за порушення антимонопольного законодавства.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

Компанії ТОВ "НВП Комплект-Ліга" та ТОВ "Торгіндустрія" отримали можливість погашати заборгованість протягом 12 місяців. Згідно з рішенням Комітету, кінцевий термін повної сплати накладених санкцій встановлено до 28 лютого 2027 року.

Передумови накладення санкцій

Підставою для нарахування штрафів стало рішення Тимчасової адміністративної колегії АМКУ від 26 грудня 2025 року.

Регулятор встановив, що обидві компанії вдалися до антиконкурентних узгоджених дій, які призвели до спотворення результатів тендерних процедур.

За це порушення на ТОВ "НВП Комплект-Ліга" було накладено штраф у розмірі 6,25 млн грн, а на ТОВ "Торгіндустрія" — понад 3,12 млн грн. Сукупно сума стягнень до державного бюджету перевищує 9,37 млн грн.

У лютому 2026 року представники обох товариств офіційно звернулися до АМКУ з проханням про розтермінування виплат.

Свою позицію вони аргументували незадовільним фінансовим станом та об’єктивною відсутністю коштів у потрібному обсязі для одноразового платежу. Компанії наголосили, що негайна сплата повної суми може загрожувати їхній подальшій діяльності.

Суб’єкти господарювання повністю визнали факт вчинення правопорушення та погодилися з розміром штрафних санкцій.

Нагадаємо, АМКУ наклав штраф на будівельні компанії "Альфабуд" та "Профжитлобуд" у розмірі 17 млн грн за змову на торгах із закупівлі робіт з капітального ремонту навчальних закладів на Дніпропетровщині.