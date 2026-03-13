Водоканал виконав зобов’язання АМКУ та сплатив штраф 483 тис. грн: що відомо

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав, що водоканал виконав зобов’язання щодо усунення зловживання монопольним становищем на ринку водовідведення. Компанія внесла зміни до правил приймання стічних вод та сплатила штраф у розмірі 483 758 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Водоканал дотримався вимог АМКУ

У жовтні 2024 року дії водоканалу, що полягали у зобов’язані споживачів встановлювати на контрольному колодязі автоматичні стаціонарні пробовідбірники та забезпечувати їхню постійну роботу, були визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Компанія зловживала монопольним становищем на ринку послуг централізованого водовідведення, що ущемлювало інтереси споживачів. На той час АМКУ зобов’язав водоканал припинити порушення та наклав штраф.

Правомірність цього рішення була підтверджена рішенням Господарського суду міста Києва та постановою Північного апеляційного господарського суду.

Водоканал повідомив про виконання рішення шляхом внесення змін до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення:

пункт правил був змінений так, що споживачі більше не зобов’язані встановлювати автоматичні пробовідбірники на контрольних колодязях та забезпечувати їхню постійну роботу;

пункт правил, який дозволяв водоканалу припиняти надання послуг у разі невиконання попередніх вимог, був виключений.

Також компанія сплатила штраф у розмірі 483 758 грн.

Нагадаємо, АМКУ наклав штраф на будівельні компанії "Альфабуд" та "Профжитлобуд" у розмірі 17 млн грн за змову на торгах із закупівлі робіт з капітального ремонту навчальних закладів на Дніпропетровщині.