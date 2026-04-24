Война в Иране сохранит напряженность на рынке газа еще на два года: прогноз для энергорынка

Мировой дефицит газа продлится до 2030 года / Depositphotos

Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает, что мировой рынок природного газа будет находиться в кризисном состоянии гораздо дольше, чем ожидалось ранее. Поскольку продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и повреждение региональной инфраструктуры продолжают нарушать поставки.

Аналитики агентства подчеркивают, что война отсрочила появление ожидаемого избытка сжиженного природного газа (СПГ) не менее двух лет.

Это происходит даже при вводе в эксплуатацию новых мощностей, в частности в США.

Ситуация усугубляется масштабными повреждениями заводов в Катаре, где после ударов в прошлом месяце пострадали около 17% мощностей для сжижения газа. По предварительным оценкам, восстановление этих объектов может занять до пяти лет.

Прогнозы дефицита

Эксперты предполагают, что совокупный дефицит СПГ в период с 2026 по 2030 год может составить 120 миллиардов кубических метров.

Такие цифры обусловлены как прямыми потерями из-за повреждений инфраструктуры, так и задержками в реализации новых масштабных проектов, в частности, расширения Северного месторождения в Катаре.

Подобные опасения ранее высказали и представители Vitol Group, предупредив о нестабильности поставок, которая может продолжаться до 2028 года.

Реакция потребителей

Высокие цены и ограниченное предложение уже принудили ключевые страны-импортеры пересмотреть свою энергетическую политику.

В азиатском регионе наблюдается активный переход на альтернативные виды топлива и внедрение жестких мер по ограничению потребления газа.

МЭА отмечает, что в текущих условиях именно гибкое регулирование спроса станет решающим инструментом для балансировки глобального рынка и предотвращения критического дефицита энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что цены на европейский природный газ пошли вверх после заявления президента США Дональда Трампа о намерении уничтожить ключевую инфраструктуру Ирана. Фьючерсы на бенчмарки продемонстрировали рост на 3,1%, а общее повышение цен с начала войны превысило 55%.

Автор:
Татьяна Бессараб