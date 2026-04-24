Война в Иране сохранит напряженность на рынке газа еще на два года: прогноз для энергорынка

Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает, что мировой рынок природного газа будет находиться в кризисном состоянии гораздо дольше, чем ожидалось ранее. Поскольку продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и повреждение региональной инфраструктуры продолжают нарушать поставки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики агентства подчеркивают, что война отсрочила появление ожидаемого избытка сжиженного природного газа (СПГ) не менее двух лет.

Это происходит даже при вводе в эксплуатацию новых мощностей, в частности в США.

Ситуация усугубляется масштабными повреждениями заводов в Катаре, где после ударов в прошлом месяце пострадали около 17% мощностей для сжижения газа. По предварительным оценкам, восстановление этих объектов может занять до пяти лет.

Прогнозы дефицита

Эксперты предполагают, что совокупный дефицит СПГ в период с 2026 по 2030 год может составить 120 миллиардов кубических метров.

Такие цифры обусловлены как прямыми потерями из-за повреждений инфраструктуры, так и задержками в реализации новых масштабных проектов, в частности, расширения Северного месторождения в Катаре.

Подобные опасения ранее высказали и представители Vitol Group, предупредив о нестабильности поставок, которая может продолжаться до 2028 года.

Реакция потребителей

Высокие цены и ограниченное предложение уже принудили ключевые страны-импортеры пересмотреть свою энергетическую политику.

В азиатском регионе наблюдается активный переход на альтернативные виды топлива и внедрение жестких мер по ограничению потребления газа.

МЭА отмечает, что в текущих условиях именно гибкое регулирование спроса станет решающим инструментом для балансировки глобального рынка и предотвращения критического дефицита энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что цены на европейский природный газ пошли вверх после заявления президента США Дональда Трампа о намерении уничтожить ключевую инфраструктуру Ирана. Фьючерсы на бенчмарки продемонстрировали рост на 3,1%, а общее повышение цен с начала войны превысило 55%.