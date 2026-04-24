Війна в Ірані збереже напруженість на ринку газу ще на два роки: прогноз для енергоринку

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) зазначає, що світовий ринок природного газу перебуватиме у кризовому стані значно довше, ніж очікувалося раніше. Оскільки триваючий конфлікт на Близькому Сході та пошкодження регіональної інфраструктури продовжують порушувати постачання.

Аналітики агентства підкреслюють, що війна відтермінувала появу очікуваного надлишку зрідженого природного газу (ЗПГ) щонайменше на два роки.

Це відбувається навіть за умови введення в експлуатацію нових потужностей, зокрема у США.

Ситуація посилюється масштабними пошкодженнями заводів у Катарі, де після ударів минулого місяця постраждало близько 17% потужностей для скраплення газу. За попередніми оцінками, відновлення цих об'єктів може тривати до п'яти років.

Прогнози дефіциту

Експерти припускають, що сукупний дефіцит ЗПГ у період з 2026 по 2030 рік може сягнути 120 мільярдів кубічних метрів.

Такі цифри зумовлені як прямими втратами через пошкодження інфраструктури, так і затримками у реалізації нових масштабних проєктів, зокрема розширення Північного родовища в Катарі.

Схожі побоювання раніше висловили і представники Vitol Group, попередивши про нестабільність постачань, яка може тривати аж до 2028 року.

Реакція споживачів

Високі ціни та обмежена пропозиція вже змусили ключові країни-імпортери переглянути свою енергетичну політику.

В азійському регіоні спостерігається активний перехід на альтернативні види палива та впровадження жорстких заходів з обмеження споживання газу.

МЕА наголошує, що в поточних умовах саме гнучке регулювання попиту стане вирішальним інструментом для балансування глобального ринку та запобігання критичному дефіциту енергоресурсів.

Раніше повідомлялося, що ціни на європейський природний газ пішли вгору після заяви президента США Дональда Трампа про намір знищити ключову інфраструктуру Ірану. Ф'ючерси на бенчмарки продемонстрували зростання на 3,1%, а загальне підвищення цін з початку війни перевищило 55%.