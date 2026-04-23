Війна в Ірані розігнала ціни на транзит через Панамський канал до рекорду: як це б’є по світових ринках

Війна в Ірані спричинила різке зростання вартості проходу через Панамський канал. Через перебої з традиційними маршрутами постачання нафти й газу азійські покупці масово переорієнтовуються на поставки зі США, що вже призвело до рекордного попиту на транзитні слоти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Financial Times.

За даними Argus Media, середня ціна аукціонного проходу для суден класу Panamax сягнула 837,5 тис. доларів. Це майже у десять разів більше, ніж до початку конфлікту. На окремих торгах вартість проходу великих суден у квітні піднімалася до 4 млн доларів.

Причиною стала дестабілізація поставок із Перської затоки після закриття Ормузької протоки. Через це трейдери та нафтопереробні компанії шукають альтернативні джерела сировини, насамперед на узбережжі Мексиканської затоки США. Найкоротший маршрут до Азії проходить саме через Панамський канал.

Зростання попиту вже створило черги. Середній час очікування танкерів на прохід збільшився до 4,25 дня, що стало максимумом за останні шість тижнів. Частина компаній змушена переплачувати мільйони доларів, аби уникнути затримок.

Експерти вважають, що подорожчання транзиту посилить тиск на світові ціни на нафту, газ і паливо. Також зростуть логістичні витрати для міжнародної торгівлі, що може відобразитися на вартості товарів у багатьох країнах.

У адміністрації Панамського каналу заявили, що система працює стабільно, а рекордні ціни є наслідком ринкового попиту, а не підвищення офіційних тарифів.

Зауважимо, за даними Пентагону, розмінування Ормузької протоки, яке може тривати до шести місяців, здатне утримувати високі ціни на нафту та бензин протягом тривалого часу.

Автор:
Тетяна Гойденко