Война в Иране разогнала цены на транзит через Панамский канал до рекорда: как это сказывается на мировых рынках

Война в Иране привела к резкому росту стоимости прохода через Панамский канал. Из-за перебоев с традиционными маршрутами поставки нефти и газа азиатские покупатели массово переориентируются на поставки из США, что уже привело к рекордному спросу на транзитные слоты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Financial Times.

По данным Argus Media, средняя цена аукционного прохода для судов класса Panamax составила 837,5 тыс. долларов. Это почти в десять раз больше, чем до начала конфликта. На отдельных торгах стоимость прохода крупных судов в апреле поднималась до 4 млн. долларов.

Причиной стала дестабилизация поставок из Персидского залива после закрытия Ормузского пролива. Поэтому трейдеры и нефтеперерабатывающие компании ищут альтернативные источники сырья, прежде всего на побережье Мексиканского залива США. Кратчайший маршрут в Азию проходит именно через Панамский канал.

Рост спроса уже создал очереди. Среднее время ожидания танкеров на проход увеличилось до 4,25 дня, что стало максимумом за последние шесть недель. Часть компаний вынуждена переплачивать миллионы долларов во избежание задержек.

Эксперты считают, что подорожание транзита усилит давление на мировые цены на нефть, газ и топливо. Также увеличатся логистические затраты для международной торговли, что может отразиться на стоимости товаров во многих странах.

В администрации Панамского канала заявили, что система работает стабильно, а рекордные цены – следствие рыночного спроса, а не повышение официальных тарифов.

Заметим, по данным Пентагона, разминирование Ормузского пролива, которое может занять до шести месяцев, способно удерживать высокие цены на нефть и бензин в течение длительного времени.