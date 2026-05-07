Война в Иране заставляет Китай массово переходить на электрогрузовики

Скачок цен на дизельное горючее, вызванный войной в Иране, заставляет китайских перевозчиков быстрее отказываться от традиционных грузовиков. Аналитики и производители прогнозируют, что 2026 станет переломным для рынка тяжелого транспорта в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

С начала конфликта 28 февраля розничные цены на дизель в Китае выросли на 27%. Это сделало использование обычных фур слишком дорогим, в то же время продажи грузовиков на новых источниках энергии (преимущественно электрических) в первом квартале подскочили на 45% по сравнению с прошлым годом.

Почему электрические фуры выиграют конкуренцию

Несмотря на высокую первоначальную стоимость, электрогрузовики становятся более выгодными благодаря государственной поддержке и низким затратам на эксплуатацию.

Экономия вдвое: по расчетам экспертов, общая стоимость владения электрофурой (включая цену покупки и зарядку на 1 млн км) в два раза ниже, чем у дизельного аналога при текущих ценах на нефть.

Государственные льготы: покупатели могут компенсировать значительную часть стоимости благодаря программе субсидий на обновление автопарка, продленную в Китае до конца 2026 года.

Технологический рывок: современные модели имеют запас хода до 600 км, что позволяет использовать их не только в портах или на заводах, но и для дальних перевозок.

Такой быстрый переход на электричество уже привел к тому, что спрос на нефть в Китае может достичь своего пика гораздо раньше, чем ожидалось. Некоторые аналитики прогнозируют падение потребления дизеля в стране на 5% уже по итогам этого года.

Китайская экспансия на мировые рынки

Низкие затраты на производство позволяют китайским брендам, таким как Sany, активно выходить на рынок Европы. Китайские производители планируют начать продажи в ЕС уже в этом году, предлагая цены на треть ниже местных аналогов. Это создает дополнительное давление на европейских автогигантов, уже страдающих высокой конкуренцией.

Напомним, новый стратегический план Китая на пять лет стал сигналом тревоги для европейского бизнеса. Китай планирует стать лидером в производстве самых современных автомобилей и роботов. Это ставит под угрозу доходы крупных европейских заводов, десятилетиями возлагавшихся на свое технологическое преимущество.