Війна в Ірані змушує Китай масово переходити на електровантажівки

Стрибок цін на дизельне пальне, викликаний війною в Ірані, змушує китайських перевізників швидше відмовлятися від традиційних вантажівок. Аналітики та виробники прогнозують, що 2026 рік стане переломним для ринку важкого транспорту в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти у світі.

Від початку конфлікту 28 лютого роздрібні ціни на дизель у Китаї зросли на 27%. Це зробило використання звичайних фур занадто дорогим, водночас продажі вантажівок на нових джерелах енергії (переважно електричних) у першому кварталі підскочили на 45% порівняно з минулим роком.

Чому електричні фури виграють конкуренцію

Попри високу початкову вартість, електровантажівки стають вигіднішими завдяки державній підтримці та низьким витратам на експлуатацію.

Економія вдвічі: за розрахунками експертів, загальна вартість володіння електрофурою (включно з ціною покупки та зарядкою на 1 млн км) у два рази нижча, ніж у дизельного аналога при поточних цінах на нафту.

Державні пільги: покупці можуть компенсувати значну частину вартості завдяки програмі субсидій на оновлення автопарку, яку в Китаї продовжили до кінця 2026 року.

Технологічний ривок: сучасні моделі вже мають запас ходу до 600 км, що дозволяє використовувати їх не тільки в портах чи на заводах, а й для дальніх перевезень.

Такий швидкий перехід на електрику вже призвів до того, що попит на нафту в Китаї може досягти свого піка значно раніше, ніж очікувалося. Деякі аналітики прогнозують падіння споживання дизелю в країні на 5% вже за підсумками цього року.

Китайська експансія на світові ринки

Низькі витрати на виробництво дозволяють китайським брендам, таким як Sany, активно виходити на ринок Європи. Китайські виробники планують розпочати продажі в ЄС вже цього року, пропонуючи ціни на третину нижчі за місцеві аналоги. Це створює додатковий тиск на європейських автогігантів, які вже страждають від високої конкуренції.

